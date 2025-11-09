Este domingo desde las 16.30, Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la 15° jornada del Torneo Clausura.
La formación de Boca
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
La formación de River
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de Boca vs. River, por el Torneo Clausura
Hora: 16.30
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Nicolás Ramírez