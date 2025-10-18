Boca y River se cruzan con los cordobeses en una jornada clave del Torneo Clausura Este sábado el Xeneize recibirá a Belgrano desde las 18 y el Millonario visitará a Talleres desde las 20.30.

Se viene un sábado especial en el Clausura de AFA y es que los dos grandes de Argentina cruzarán caminos contra los cordobeses, en una jornada decisiva para todos por lo que estará en juego. Boca-Belgrano, Talleres-River será la doble propuesta de la Liga Profesional.

Boca recibirá este sábado a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A. Será el primer partido del “Xeneize” desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo. Boca llega golpeado a este encuentro, luego de lo que fue el fallecimiento de su director técnico Miguel Ángel Russo, quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año, que se dio el miércoles pasado tras una larga lucha contra el cáncer.

Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo. Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos.

Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de cierta combinación de resultados.

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano, por su parte, marcha 10° en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones. Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos.

El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors.

RIVER A CORDOBA

River, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo este sábado ante Talleres de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.