Bolivia consiguió un histórico triunfo ante Brasil y jugará el Repechaje El autor del único gol del encuentro fue Miguel Terceros, de penal, sobre el final del primer tiempo.

La definición del último cupo sudamericano para el Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se convirtió en el foco de atención, con Venezuela y Bolivia como protagonistas de una jornada decisiva. La clasificación directa ya estaba asegurada para Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, pero el séptimo puesto, que otorga la posibilidad de disputar el repechaje, mantenía en vilo a dos selecciones y a sus fanáticos.

Finalmente, en una definición apasionante de la jornada 18, Bolivia logró un triunfo histórico por 1-0 ante Brasil en el estadio Municipal El Alto, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, y se quedó con el repechaje mundialista gracias a la dura derrota por 6-3 de Venezuela ante Colombia en Maturín, donde mantenía un invicto que se había transformado en uno de los principales argumentos a favor del equipo dirigido por Fernando Bocha Batista. De esta manera, La Verde se quedó con el séptimo puesto con 20 unidades, dos más que la Vinotinto (18). Por detrás, Perú y Chile quedaron sin opciones reales de clasificación, con 12 y 11 puntos respectivamente.

Venezuela sufrió una durísima derrota ante Colombia en Maturín y quedó sin chances mundialistas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria) Venezuela sufrió una durísima derrota ante Colombia en Maturín y quedó sin chances mundialistas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La expansión del torneo ecuménico a 48 selecciones para 2026 ha modificado el sistema de clasificación. La FIFA organizará un Repechaje especial entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, en el que participarán seis equipos: uno de Conmebol, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf.

Según el formato, los dos mejores ubicados en el Ranking FIFA accederán directamente a las finales por los últimos dos boletos, mientras que los otros cuatro disputarán las semifinales. Hasta el momento, Nueva Caledonia es el otro representante confirmado de Oceanía para este mini torneo.