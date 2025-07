Campeonato Argentino Infantil 2025: este jueves se disputarán los cuartos de final Por San Juan hay 17 clubes en esta competencia de hockey sobre patines a nivel de clubes. El certamen femenino se está jugando en Entre Ríos y el masculino en Mendoza.

A lo largo de este jueves 10 de julio, en las provincias de Mendoza y Entre Ríos se disputarán los cuartos de final en los Campeonatos Argentinos Infantil de hockey sobre patines. La competencia femenina se está jugando en Paraná, Entre Ríos, y la masculina en Mendoza.

Entre los dos campeonatos, están presentes 17 clubes de San Juan. El listado es integrado por Huarpes, Atlético Argentino, Unión Vecinal de Trinidad, Bancaria, Richet Zapata, Valenciano, Sindicato Empleados de Comercio, Aberastain, Barrio Rivadavia, Social, Sarmiento de Albardón, Hispano, Altos de San Juan, Vortex, Estudiantil, Olimpia y Lomas de Rivadavia.

Campeonato Argentino Infantil Femenino – Paraná 2025

Programación de cuartos de final:

Fase Final A1 (1° a 8°) – Cancha: Atlético Neuquén.

17 horas | Huarpes (SJ) vs. Valenciano (SJ)

18:10 horas | Murialdo (M) vs. Unión Vecinal de Trinidad (SJ)

19:20 horas | Argentinos Juniors (BA) vs. Sindicato Empleados de Comercio (SJ)

20:30 horas | Social (SJ) vs. Recreativo (ER)

Fase Final A2 (9° a 16°) – Cancha: Atlético Neuquén.

13 horas | Independiente (ER) vs. Andes Talleres (M)

14 horas | Aberastain (SJ) vs. Sud América (ER)

15 horas | IMPSA (M) vs. Atlético Argentino (SJ)

16 horas | Richet Zapata (SJ) vs. Paraná Rowing (ER)

Fase Final A3 (17° a 24°)

10 horas | Estudiantil Porteño (BA) 7-1 Unión de Crespo (ER) en Club Unión Árabe.

11 horas | San Lorenzo (BA) 2-2 Atlético Talleres (ER) en Club Unión Árabe.

11 horas | San Guillermo (SF) 2-5 Barrio Rivadavia (SJ) en Atlético Neuquén.

12 horas | La Colonia (M) vs. Bancaria (SJ) en Club Unión Árabe.

12 horas | Palmira (M) vs. Atlético Neuquén en Atlético Neuquén.

Las semifinales de la Fase Final A1, y los partidos restantes, se jugarán el viernes 11 y la gran final el sábado 12 de julio.

Campeonato Argentino Infantil Masculino – Mendoza 2025

Programación de cuartos de final:

Fase Final A1 (1° al 8°) – Cancha: Casa D’Italia.

18 horas | Gimnasia y Esgrima (BA) vs. Richet Zapata (SJ)

19:10 horas | Valenciano (SJ) vs. Bancaria (SJ)

20:20 horas | Murialdo (M) vs. Sindicato Empleados de Comercio (SJ)

21:30 horas | Atlético Argentino (SJ) vs. Estudiantil (SJ)

Fase Final A2 (9° al 16°) – Cancha: Casa D’Italia.

14 horas | Hispano (SJ) vs. Olimpia (SJ)

15 horas | Unión Vecinal de Trinidad (SJ) vs. Andes Talleres (M)

16 horas | Casa D’Italia (M) vs. Godoy Cruz (M)

17 horas | San Martín (M) vs. Banco Mendoza (M)

Fase Final A3 (17° a 24°) – Cancha: Casa D’Italia.

11 horas | Paraná Rowing (ER) 3-7 Aberastain (SJ)

12 horas | Altos de San Juan (SJ) vs. Ciudad (BA)

13 horas | Huarpes (SJ) vs. Sarmiento de Albardón (SJ)

18:30 horas | Argentinos Juniors (BA) vs. Bernardino Rivadavia (M).

Las semifinales de la Fase Final A1, y los partidos restantes, se jugarán el viernes 11 y la gran final el sábado 12 de julio.