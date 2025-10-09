Cavani le regaló la camiseta de Boca a Simone Biles El delantero uruguayo de Boca presenció la charla motivacional de la gimnasta de 28 años, quien está en la Capital Federal tras el nombramiento de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027.

Simone Biles, considerada por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos, aterrizó el martes por la mañana en Ezeiza para cumplir con la apretada agenda de tres días en el marco del reconocimiento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. En la charla titulada “El Poder de Creer” de este miércoles por la mañana, estuvo Edinson Cavani, figura y referente de Boca, quien le regaló su camiseta firmada a la estadounidense.

El delantero de 38 años formó parte del evento de la gimnasta, quien brindó una charla motivacional en la sede del GCBA, tras ser declarada como “Huésped de Honor”, en la Ciudad. Por su parte, el jugador xeneize trabaja en su puesta a punto para reaparecer desde el arranque ante Barracas Central.

Este miércoles desde las 15, el plantel de Boca comandado por Claudio Úbeda se entrenó en La Bombonera, donde uno de los principales seguimientos del CT pasará por la evolución de Cavani. La idea es que el delantero pueda entrenarse con normalidad hasta el viernes, sin rastros de la distensión en el psoas sufrida tras el partido ante Central Córdoba, su última aparición en cancha este año.

Para ganarse un lugar desde el arranque, el Matador deberá completar las prácticas de fútbol sin molestias, aunque por ahora su presencia es poco probable debido a una sobrecarga que padeció en el cierre del entrenamiento del martes.

Desde su lesión todavía no pudo participar en esos trabajos, aunque sí concentró y ocupó un lugar entre los suplentes en la reciente goleada ante Newell’s. De no llegar en condiciones al duelo contra Barracas Central, se mantendrá en el once Milton Giménez junto a Miguel Merentiel en el ataque.