Rosario Central y Newell`s se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 6 del campeonato dentro del Gigante de Arroyito.El Canalla y la Lepra no se sacan diferencias la vuelta de Ángel Di María a un clásico rosarino después de 18 años. El campeón del mundo apenas jugó dos veces frente a Newell’s antes de irse a Europa y no pudo ganar.
El primer tiempo terminó 0 a 0
Formación de Rosario Central
Titulares
(1) Jorge Broun
(32) Emanuel Coronel
(6) Juan Cruz Komar
(2) Carlos Quintana
(3) Agustín Sández
(11) Ángel Di María
(5) Franco Ibarra
(10) Ignacio Malcorra
(8) Jaminton Campaz
(22) Enzo Copetti
(9) Alejo Veliz
Suplentes
(20) Axel Werner
(46) Ignacio Ovando
(15) Facundo Mallo
(33) Juan Manuel Elordi
(16) Enzo Giménez
(31) Federico Navarro
(30) Tomás O’Connor
(17) Santiago Segovia
(26) Giovanni Cantizano
(27) Gaspar Duarte
(21) Santiago López
(44) Agustín Módica
Entrenador: Ariel Holan
Formación de Newell`s
Titulares
(12) Juan Espínola
(4) Alejo Montero
(37) Luciano Lollo
(29) Fabián Noguera
(15) Víctor Cuesta
(23) Ángelo Martino
(14) Martín Fernández
(5) Ever Banega
(20) Gonzalo Maroni
(21) Luciano Herrera
(32) Carlos González
Suplentes
(30) Williams Barlasina
(3) Luca Sosa
(6) Jherson Mosquera
(97) Saúl Salcedo
(13) Facundo Guch
(17) Valentino Acuña
(19) Jerónimo Gómez Mattar
(28) Gaspar Iñiguez
(34) David Sotelo
(7) Franco Orozco
(9) Juan Manuel García
(9) Darío Benedetto
Entrenador: Cristian Fabbiani