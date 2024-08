‘Chalo’ Molina: “No tengo palabras ni análisis, perdón por no darles una alegría” El rider rawsino se expresó en sus redes sociales luego de no haber podido acceder a las instancias finales de París 2024.

Gonzalo Molina concretó este jueves su segunda participación olímpica. Tras su experiencia en Río 2016, el ‘Chalo’ se presentó en París 2024 con miles de ilusiones de poder meterse en el día definitorio en busca de alguna medalla. Sin embargo, el rider sanjuanino terminó en el puesto 20 de la tabla general de los cuartos de final y participó en el repechaje, donde no pudo concluir entre los 4 primeros.

Luego de varias horas, Molina se expresó en su redes sociales y se mostró visiblemente molesto con su performance. Me invade la tristeza. No tengo palabras ni análisis, ni siquiera sé que pensar. Miro atrás y veo todos los años de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, meses lejos de mi familia, de dejar el alma y corazón por esto, por perseguir el sueño!”, dijo.

Luego, señaló que “muchas veces las cosas no salen como uno quiere y esta vez nada me salió. Pasará, sé que la tristeza va a pasar y así poder disfrutar lo que la vida me da, de haber tenido mi segunda participación olímpica”.

Por último, aseguró que “me reconforto en mi familia, en mi hija. Gracias por todos los mensajes de aliento antes de competir y de apoyo ahora en estos momentos. Quienes me conocen, verdaderamente saben que soy una persona humilde, comprometida con lo que hago y que dejo todo cada vez que me toca representar al país. Perdón por no darles una alegría”.