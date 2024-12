Citan a declarar, entre otros, a Juan Manuel Garcés por incidentes en la final de la Superliga El Tribunal de Penas de la Confederación Argentina de Patín inició una investigación por hechos de violencia ocurridos en el tercer partido de la final entre Olimpia y Valenciano, involucrando al técnico del seleccionado juvenil masculino y otros protagonistas.

La Confederación Argentina de Patinaje, a través del Honorable Tribunal de Penas del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, inició una investigación tras los hechos de violencia ocurridos durante la final de la Superliga Senior entre los clubes Olimpia y Valenciano.

El incidente, que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en la cancha del Club Colonias Unidas Richet y Zapata, en San Juan, quedó registrado en un video que muestra actos de violencia física y verbal, lo que llevó al organismo a actuar de oficio.

Entre los citados para declarar se encuentra Juan Manuel Garcés, director técnico del Seleccionado Argentino masculino juvenil de hockey sobre patines, quien deberá brindar su versión de los hechos junto a José García, técnico del equipo Valenciano, y Gabriel López, identificado con Olimpia. Asimismo, se convocó a los árbitros principales del encuentro, al tercer árbitro, al responsable del Club Richet y Zapata, y a otros involucrados.

El presidente del Tribunal, Diego Vera, junto a los miembros Edith Bunjeil y Miguel A. Gómez, resolvieron que las declaraciones deberán realizarse en un plazo máximo de 48 horas. Además, se ordenó notificar a los clubes y publicar la resolución en medios oficiales.

Garcés, en el centro de la polémica, enfrentará preguntas clave sobre su rol en los acontecimientos que empañaron el desenlace de la competencia. El entrenador ya mostró su arrepentimiento a través de un mensaje que difundió en redes sociales: “Con este mensaje quiero hacer pública mi disculpa de la situación sucedida este domingo en la final de la Liga. Estoy completamente arrepentido de mi reacción, que no hay forma de responder a una provocación. Lamentablemente me dejé llevar por mis emociones. La verdad que lamento mucho porque el jugador de patines está tratando de que estos hechos no pasen más en la cancha. Especialmente me apena porque no es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos ni a todos los chicos que han estado a cargo mío, tanto a nivel de selección como a nivel club”.