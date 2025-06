Clasificación del GP de Austria: Colapinto fue 14° en la clasificación y largará desde la séptima fila El argentino avanzó a la Q2 y cerró una buena actuación en Spielberg, aunque no logró meterse entre los diez mejores.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Austria tuvo este sábado una intensa jornada clasificatoria y el argentino Franco Colapinto cumplió una sólida actuación que le permitió avanzar hasta la Q2, aunque no logró el pase a la última tanda. Finalmente, marcó el 14° mejor tiempo y largará desde la séptima fila en la carrera del domingo.

Tras una primera tanda (Q1) ajustada, el piloto de Alpine logró ingresar entre los 15 mejores, con una vuelta de 1:05.278 que lo dejó en el límite, 15°, superando a rivales como Carlos Sainz y Lance Stroll, que quedaron eliminados. Fue la segunda vez en el año que Colapinto accede a la Q2 en clasificación.

En la segunda fase, el argentino no tuvo una buena primera vuelta, ya que salió con neumáticos usados y no logró el ritmo esperado. Luego, una bandera roja por un incidente en pista interrumpió la tanda cuando quedaban poco más de cinco minutos. Tras la reanudación, no pudo mejorar lo suficiente y quedó 14° en la general.

Noticia en desarrollo