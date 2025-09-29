Claudio Ubeda le dio dos días libres al plantel de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia El “Sifón” se hizo cargo del equipo debido a que el DT debió hacer reposo por orden médica.

Tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela, Claudio Úbeda, quien se hizo cargo del equipo debido a que Miguel Ángel Russo debió hacer reposo por orden médica, tomó la primera decisión.

El cuerpo técnico le otorgó dos días libres al plantel, que recién volverá a los entrenamientos el martes en el predio de Ezeiza.

Boca complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026

La derrota ante Defensa y Justicia complicó a Boca en su camino a la Copa Libertadores 2026. El Xeneize busca regresar al máximo certamen continental y cuenta con dos vías para conseguirlo: a través de la tabla anual, que otorga dos cupos directos, o consagrándose en el Torneo Clausura.

Tras la caída en Florencio Varela, Boca quedó en la cuarta posición de la tabla anual con 47 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors.

Sin embargo, el conjunto de La Paternal lo supera por diferencia de gol, lo que deja a los dirigidos por Russo, por ahora, en zona de Copa Sudamericana.

Cuándo vuelve a jugar Boca por el Torneo Clausura

Boca volverá a la actividad el próximo domingo 5 de octubre en la Bombonera, cuando reciba a Newell’s por la onceava jornada del campeonato local.