Clausura de fútbol sanjuanino: la décima fecha se jugará entre viernes y domingo El viernes se abrirá la fecha en el Cabot aunque el grueso de la fecha se disputará el domingo.

Con un encuentro el viernes, dos el sábado y los restantes seis partidos el domingo, así se jugará la 10ma fecha del Clausura del fútbol sanjuanino. El certamen que lo tiene como líder a Unión de Villa Krause ya transita la mitad del campeonato y hay mucho por definir.

La fecha comenzará el viernes a las 16.30 en el Barrio Cabot cuando Arbol Verde reciba a Colón Junior.

En tanto que el sábado a las 16.30 jugarán San Lorenzo de Ullum ante Aberastain, mientras que a las 17 se medirán Minero ante Peñarol en el Estadio del Bicentenario.

El domingo a las 16.30 se jugará el grueso de la fecha: Alianza vs Villa Obrera, Unión vs Juventud Zondina, Carpintería vs Trinidad, Sarmiento vs López Peláez, Desamparados vs Rivadavia y Atenas vs 9 de Julio. Libre quedará Marquesado