Clausura de fútbol sanjuanino: se conocieron los árbitros para la cuarta fecha La fecha tendrá cinco partidos en la jornada del sábado y los restantes cuatro en la tarde del domingo.

El Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División continúa su marcha y este fin de semana disputará la cuarta fecha. Desde la Liga Sanjuanina dieron a conocer los árbitros que estarán a cargo de los cinco encuentros que se jugarán el sábado y de los restantes cuatro que tendrán lugar el domingo.

El certamen tiene hoy como único líder a Atlético Trinidad, con tres victorias en los tres partidos disputados.

El sábado se abrirá la fecha con cinco encuentros cuando Villa Obrera reciba a 9 de Julio con arbitraje de Martín Rivero, Marquesado hará lo propio ante el líder Trinidad con Emilio Salinas como juez, en tanto que Alianza será anfitrión de Peñarol con el arbitraje a cargo de Enzo Gómez, mientras que Carpintería recibirá a Sarmiento de Zonda con Néstor Nievas impartiendo justicia. Cabe destacar que todos estos encuentros se jugarán desde las 16 horas. Ese mismo sábado pero por la noche, desde las 21.15, Unión recibirá a Rivadavia en Villa Krause con Gabriel Montilla como árbitro.

El domingo habrá cuatro encuentros: en La Rinconada Atenas recibirá a Desamparados, el árbitro de ese encuentro será Facundo Perona, Colón será anfitrión de Aberastain con Ignacio Aurtenechea como juez; Arbol Verde será local de López Peláez con arbitraje de Enzo Montero, mintras que Federico Quiroga arbitrará San Lorenzo de Ullum ante Minero.