Clausura de fútbol sanjuanino: se conocieron los árbitros para la fecha que arranca este viernes La fecha comenzará este viernes y culminará el domingo, el martes próximo comenzará el próximo capítulo.

El Clausura de fútbol sanjuanino que tiene como líder absoluto a Unión de Villa Krause, dio a conocer los árbitros para la 15ta fecha que comenzará este viernes y que culminará el domingo.

Este viernes desde las 17 y en el Estadio del Bicentenario, Trinidad-Peñarol jugarán con ambas parcialidades con el arbitraje de Alfredo César. Colón-Carpintería tendrán como árbitro a Martín Riveros, Marquesado San Lorenzo tendrán como árbitro a Ruth Díaz.

El sábado, Martín Baigorria dirigirá a Aberastain-Rivadavia, 9 de Julio-Desamparados tendrá a Rubén Riveros como juez, mientras que Marcelo Cruz será quien imparta justicia entre Villa Obrera-Sarmiento que jugarán en cancha de Rivadavia. Arbol Verde-Atenas tendrán a Enzo Gómez.

El domingo jugarán Juventud Zondina-Minero con Jesús Allegue como juez, a las 18 lo harán en el Bicentenario y con ambas parcialidades Alianza ante el líder Unión con Rubén Fernández como árbitro.

La fecha 16 se jugará entre martes y miércoles, el martes jugarán López Peláez ante Trinidad y Sarmiento ante Colón. El miércoles lo hará el resto: Atenas recibirá a Alianza, San Lorenzo será local de Arbol Verde, Carpintería chocará ante Marquesado, Minero será anfitrión de Villa Obrera. Mientras que Desamparados recibirá a Zondina, Rivadavia chocará ante 9 de Julio y Peñarol será local de Aberastain.