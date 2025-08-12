El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División no se detiene y en menos de seis días disputará doble fecha. La quinta fecha del certamen que tiene como líderes a López Peláez y Peñarol se disputará entre viernes y domingo, mientras que la sexta fecha tendrá lugar el miércoles próximo.
Programación de la 5ta fecha:
Viernes 15
- Trinidad vs Arbol Verde
Sábado 16
- Minero vs Carpintería
- Desamparados vs San Lorenzo
- Rivadavia vs Atenas
- Peñarol vs Unión
- López Peláez vs Alianza
- Aberastain vs Marquesado
- 9 de Julio vs Colón Jr
Domingo 17
- Juv Zondina vs Villa Obrera
Libre: Sarmiento
Programación 6ta fecha
Miércoles 20
- Colón Jr vs Juv Zondina
- Marquesado vs 9 de Julio
- Arbol Verde vs Aberastain
- Alianza vs Trinidad
- Unión vs López Peláez
- Atenas vs Peñarol
- San Lorenzo vs Rivadavia
- Carpintería vs Desamparados
- Sarmiento vs Minero
Libre: Villa Obrera