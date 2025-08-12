El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División no se detiene y en menos de seis días disputará doble fecha. La quinta fecha del certamen que tiene como líderes a López Peláez y Peñarol se disputará entre viernes y domingo, mientras que la sexta fecha tendrá lugar el miércoles próximo.

Programación de la 5ta fecha: 

Viernes 15 
  • Trinidad vs Arbol Verde
Sábado 16
  • Minero vs Carpintería
  • Desamparados vs San Lorenzo
  • Rivadavia vs Atenas
  • Peñarol vs Unión
  • López Peláez vs Alianza
  • Aberastain vs Marquesado
  • 9 de Julio vs Colón Jr
Domingo 17 
  • Juv Zondina vs Villa Obrera
Libre: Sarmiento

Programación 6ta fecha 

Miércoles 20 
  • Colón Jr vs Juv Zondina
  • Marquesado vs 9 de Julio
  • Arbol Verde vs Aberastain
  • Alianza vs Trinidad
  • Unión vs López Peláez
  • Atenas vs Peñarol
  • San Lorenzo vs Rivadavia
  • Carpintería vs Desamparados
  • Sarmiento vs Minero
Libre: Villa Obrera