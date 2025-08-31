Colapinto criticó al equipo de Alpine tras no haber podido sumar puntos en su mejor carrera del año El piloto argentino mostró toda su bronca tras el final del Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto terminó visiblemente enojado tras el Gran Premio de Países Bajos, después de haber finalizado en el puesto 11 y no haber podido sumar sus primeros puntos de la temporada.

El piloto argentino criticó duramente el equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”, indicó.

El argentino indicó que era una buena oportunidad para sumar, con una carrera en donde tuvo muy buen ritmo y que estuvo llena de accidentes y penalizaciones: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil”, disparó.

En cuanto al aspecto positivo de la carrera dijo que cada vez se siente mejor: “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso si estoy contento”, finalizó.

Esta tensión con el equipo se da en medio de un fin de semana complejo donde Flavio Briatore, jefe del equipo, lanzó duras críticas al piloto argentino en donde opino que quizás había sido un poco temprano darle la oportunidad de correr en la Fórmula 1.