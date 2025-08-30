Franco Colapinto, representante argentino en Alpine, tuvo una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort: quedó eliminado en la Q1 y largará desde el 16º lugar de la grilla.

La sesión fue dominada ampliamente por McLaren: Oscar Piastri logró la pole con un nuevo récord de pista, seguido por su compañero Lando Norris; Max Verstappen clasificó tercero.Durante la segunda práctica libre del viernes, Colapinto sorprendió en parte al ubicarse noveno con neumáticos blandos, marcando un tiempo de aproximadamente 1:10.9. Sin embargo, la mejoría fue efímera: en la tercera tanda quedó último nuevamente, justo detrás de su compañero Pierre Gasly.El piloto consideró que el Alpine “es un auto muy raro… cambia mucho con pequeños ajustes” y valoró el progreso alcanzado en la FP2 como un paso en la dirección correcta, aunque admitió que todavía falta encontrar consistencia.Con su nueva posición de salida, Colapinto enfrentará una carrera complicada, pero Zandvoort puede reservar sorpresas, especialmente si el clima juega un rol clave, como él mismo reconoció.

Además, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram destacó su velocidad natural, señalando que, aunque aún no ha sumado puntos, su ritmo es evidente.

Resultados de la clasificación

  1. Oscar Piastri (McLaren) – Q1: 1:09.338 | Q2: 1:08.964 | Q3: 1:08.662 | 18 vueltas
  2. Lando Norris (McLaren) – Q1: 1:09.469 | Q2: 1:08.874 | Q3: 1:08.674 | 18 vueltas
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.696 | Q2: 1:09.122 | Q3: 1:08.925 | 18 vueltas
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls) – Q1: 1:09.966 | Q2: 1:09.439 | Q3: 1:09.208 | 18 vueltas
  5. George Russell (Mercedes) – Q1: 1:09.676 | Q2: 1:09.313 | Q3: 1:09.255 | 18 vueltas
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – Q1: 1:09.906 | Q2: 1:09.304 | Q3: 1:09.340 | 22 vueltas
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) – Q1: 1:09.900 | Q2: 1:09.261 | Q3: 1:09.390 | 21 vueltas
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) – Q1: 1:09.779 | Q2: 1:09.383 | Q3: 1:09.500 | 18 vueltas
  9. Carlos Sainz (Williams) – Q1: 1:09.980 | Q2: 1:09.472 | Q3: 1:09.505 | 18 vueltas
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1: 1:09.950 | Q2: 1:09.366 | Q3: 1:09.630 | 17 vueltas
  11. Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1: 1:09.845 | Q2: 1:09.493 | 12 vueltas
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.954 | Q2: 1:09.622 | 15 vueltas
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Q1: 1:10.037 | Q2: 1:09.622 | 12 vueltas
  14. Pierre Gasly (Alpine) – Q1: 1:09.894 | Q2: 1:09.637 | 15 vueltas
  15. Alexander Albon (Williams) – Q1: 1:09.792 | Q2: 1:09.652 | 12 vueltas
  16. Franco Colapinto (Alpine) – Q1: 1:10.104 | 9 vueltas
  17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – Q1: 1:10.195 | 9 vueltas
  18. Esteban Ocon (Haas) – Q1: 1:10.197 | 9 vueltas
  19. Oliver Bearman (Haas) – Q1: 1:10.262 | 9 vueltas
  20. NC. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF | 2 vueltas

La carrera del Gran Premio de Países Bajos se correrá este domingo 31 de agosto y arrancará a las 10 en el Circuito de Zandvoort.

