Franco Colapinto, representante argentino en Alpine, tuvo una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort: quedó eliminado en la Q1 y largará desde el 16º lugar de la grilla .

La sesión fue dominada ampliamente por McLaren:con un nuevo récord de pista, seguido por su compañero Lando Norris;.Durante la segunda práctica libre del viernes, Colapinto sorprendió en parte al ubicarsecon neumáticos blandos, marcando un tiempo de aproximadamente 1:10.9. Sin embargo, la mejoría fue efímera: en la tercera tanda quedónuevamente, justo detrás de su compañero Pierre Gasly.El piloto consideró que el Alpine “es un auto muy raro… cambia mucho con pequeños ajustes” y valoró el progreso alcanzado en la FP2 como un paso en la dirección correcta, aunque admitió que todavía falta encontrar consistencia.Con su nueva posición de salida, Colapinto enfrentará una carrera complicada, pero Zandvoort puede reservar sorpresas, especialmente si el clima juega un rol clave, como él mismo reconoció.

Además, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram destacó su velocidad natural, señalando que, aunque aún no ha sumado puntos, su ritmo es evidente.

Resultados de la clasificación

Oscar Piastri (McLaren) – Q1: 1:09.338 | Q2: 1:08.964 | Q3: 1:08.662 | 18 vueltas Lando Norris (McLaren) – Q1: 1:09.469 | Q2: 1:08.874 | Q3: 1:08.674 | 18 vueltas Max Verstappen (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.696 | Q2: 1:09.122 | Q3: 1:08.925 | 18 vueltas Isack Hadjar (Racing Bulls) – Q1: 1:09.966 | Q2: 1:09.439 | Q3: 1:09.208 | 18 vueltas George Russell (Mercedes) – Q1: 1:09.676 | Q2: 1:09.313 | Q3: 1:09.255 | 18 vueltas Charles Leclerc (Ferrari) – Q1: 1:09.906 | Q2: 1:09.304 | Q3: 1:09.340 | 22 vueltas Lewis Hamilton (Ferrari) – Q1: 1:09.900 | Q2: 1:09.261 | Q3: 1:09.390 | 21 vueltas Liam Lawson (Racing Bulls) – Q1: 1:09.779 | Q2: 1:09.383 | Q3: 1:09.500 | 18 vueltas Carlos Sainz (Williams) – Q1: 1:09.980 | Q2: 1:09.472 | Q3: 1:09.505 | 18 vueltas Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1: 1:09.950 | Q2: 1:09.366 | Q3: 1:09.630 | 17 vueltas Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1: 1:09.845 | Q2: 1:09.493 | 12 vueltas Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.954 | Q2: 1:09.622 | 15 vueltas Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Q1: 1:10.037 | Q2: 1:09.622 | 12 vueltas Pierre Gasly (Alpine) – Q1: 1:09.894 | Q2: 1:09.637 | 15 vueltas Alexander Albon (Williams) – Q1: 1:09.792 | Q2: 1:09.652 | 12 vueltas Franco Colapinto (Alpine) – Q1: 1:10.104 | 9 vueltas Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – Q1: 1:10.195 | 9 vueltas Esteban Ocon (Haas) – Q1: 1:10.197 | 9 vueltas Oliver Bearman (Haas) – Q1: 1:10.262 | 9 vueltas NC. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF | 2 vueltas

La carrera del Gran Premio de Países Bajos se correrá este domingo 31 de agosto y arrancará a las 10 en el Circuito de Zandvoort.