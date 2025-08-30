Franco Colapinto, representante argentino en Alpine, tuvo una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort: quedó eliminado en la Q1 y largará desde el 16º lugar de la grilla.
Además, la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram destacó su velocidad natural, señalando que, aunque aún no ha sumado puntos, su ritmo es evidente.
Resultados de la clasificación
- Oscar Piastri (McLaren) – Q1: 1:09.338 | Q2: 1:08.964 | Q3: 1:08.662 | 18 vueltas
- Lando Norris (McLaren) – Q1: 1:09.469 | Q2: 1:08.874 | Q3: 1:08.674 | 18 vueltas
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.696 | Q2: 1:09.122 | Q3: 1:08.925 | 18 vueltas
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – Q1: 1:09.966 | Q2: 1:09.439 | Q3: 1:09.208 | 18 vueltas
- George Russell (Mercedes) – Q1: 1:09.676 | Q2: 1:09.313 | Q3: 1:09.255 | 18 vueltas
- Charles Leclerc (Ferrari) – Q1: 1:09.906 | Q2: 1:09.304 | Q3: 1:09.340 | 22 vueltas
- Lewis Hamilton (Ferrari) – Q1: 1:09.900 | Q2: 1:09.261 | Q3: 1:09.390 | 21 vueltas
- Liam Lawson (Racing Bulls) – Q1: 1:09.779 | Q2: 1:09.383 | Q3: 1:09.500 | 18 vueltas
- Carlos Sainz (Williams) – Q1: 1:09.980 | Q2: 1:09.472 | Q3: 1:09.505 | 18 vueltas
- Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1: 1:09.950 | Q2: 1:09.366 | Q3: 1:09.630 | 17 vueltas
- Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1: 1:09.845 | Q2: 1:09.493 | 12 vueltas
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.954 | Q2: 1:09.622 | 15 vueltas
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Q1: 1:10.037 | Q2: 1:09.622 | 12 vueltas
- Pierre Gasly (Alpine) – Q1: 1:09.894 | Q2: 1:09.637 | 15 vueltas
- Alexander Albon (Williams) – Q1: 1:09.792 | Q2: 1:09.652 | 12 vueltas
- Franco Colapinto (Alpine) – Q1: 1:10.104 | 9 vueltas
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – Q1: 1:10.195 | 9 vueltas
- Esteban Ocon (Haas) – Q1: 1:10.197 | 9 vueltas
- Oliver Bearman (Haas) – Q1: 1:10.262 | 9 vueltas
- NC. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF | 2 vueltas
La carrera del Gran Premio de Países Bajos se correrá este domingo 31 de agosto y arrancará a las 10 en el Circuito de Zandvoort.