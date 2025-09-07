Colapinto, molesto tras el GP de Italia: “No pude hacer nada. Me sentí muy solo” Tras terminar en el puesto 17°, el piloto argentino no ocultó su bronca.

El argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca”, aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.