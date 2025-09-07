El argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Italia que tuvo lugar este domingo y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.
“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca”, aseguró Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó 17°.
“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, dijo en referencia a la falta de ideas y a la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza.
Noticias relacionadas