  • Este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos y Franco Colapinto largará desde el puesto 15, mientras que Max Verstappen partirá desde la pole position.
  • El argentino tuvo un fin de semana irregular, aunque mostró aspectos positivos. En la clasificación logró avanzar a la segunda etapa, pero no pudo ir más allá. Además, después de varias rondas de clasificación, su compañero Pierre Gasly lo superó, al finalizar en el puesto 14.
  • “Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, indicó Colapinto en ESPN.
  • La carrera comenzará a las 16 y se podrá ver a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV.