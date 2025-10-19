- Este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos y Franco Colapinto largará desde el puesto 15, mientras que Max Verstappen partirá desde la pole position.
- El argentino tuvo un fin de semana irregular, aunque mostró aspectos positivos. En la clasificación logró avanzar a la segunda etapa, pero no pudo ir más allá. Además, después de varias rondas de clasificación, su compañero Pierre Gasly lo superó, al finalizar en el puesto 14.
- “Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, indicó Colapinto en ESPN.
- La carrera comenzará a las 16 y se podrá ver a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV.
Colapinto quiere mejorar su rendimiento con Alpine: largará desde el puesto 15 en el GP de Estados Unidos
El piloto argentino quedó un puesto por debajo de su compañero Pierre Gasly. Larga a las 16. Por dónde ver la carrera.
Your browser doesn’t support HTML5 audio