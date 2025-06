Colapinto sobre la presión tras su llegada a la Fórmula 1: “Empiezo a conectarme mejor con el auto” El piloto de Alpine correrá el GP de Austria, que será su quinta carrera con la escudería francesa.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Austria con Alpine, lo que será su quinta carrera con la escudería francesa. En la previa, el piloto de 22 años descartó sentir presiones externas, a pesar de haber sido un gran centro de atención desde que llegó a la Fórmula 1.

“No, solo la normal, como en cada carrera de F1. Es con lo que vivimos, estamos acostumbrados, y es simplemente otro de esos fines de semana”, indicó el argentino en diálogo con Motosport.

Además, habló sobre su conexión con el auto: “Creo que estoy empezando a conectarme mejor con el auto, lo cual es algo positivo para mí. No diría que me siento relajado, pero sí más contento, en el sentido de que entiendo mejor cosas que antes no comprendía. Así que sí, estoy contento de estar acá. Es un gran circuito, me encanta manejar en Austria y tengo muchas ganas para el fin de semana”.

El notable cambio que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el GP de Austria

Colapinto dejó en claro que su atención está puesta en el fin de semana de Austria, donde intentará replicar el avance que mostró en Montreal.

“Solo quiero concentrarme aquí en Austria. Creo que tenemos una buena oportunidad como equipo para rendir bien y maximizar el potencial del auto, y luego veremos dónde terminamos”, detalló.

Franco Colapinto se refirió al circuito de Silvertsone

“Silverstone fue el primer lugar donde manejé el Williams la temporada pasada (en la FP1) y fue, en general, una sesión muy especial al hacer mi primera práctica libre con el equipo”, recordó.

“Hacer un buen trabajo allí, al lado de Alex (Albon), fue realmente positivo para mi futuro, y probablemente lo que me puso en esta situación de volver a subirme al auto más adelante ese año.”, agregó.

Cronograma del GP de Austria:

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1 : 8:30 – 9:30

: 8:30 – 9:30 Práctica Libre 2: 12:00 – 13:00

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3 : 7:30 – 8:30

: 7:30 – 8:30 Clasificación: 11:00 – 12:00

Domingo 29 de junio

Carrera: 10:00.

*Horarios de Argentina.

Dónde ver el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Al igual que en el GP anterior, la carrera se podrá ver por el canal de cable de Fox Sports, o con la suscripción a Disney+ Premium, plataforma que transmite todos los eventos de la temporada.