Colapinto terminó 19° en la primera práctica del Gran Premio de Singapur El argentino completó la primera sesión de entrenamiento en el circuito asiático con un segundo de retraso en relación a su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien se ubicó 13°.

El GP de Singapur se corre en el circuito urbano de Marina Bay por la 18° fecha de la temporada de Fórmula 1, compuesta por 24 carreras. En la pirmera sesión de entrenamiento, Colapinto giró con neumáticos duros y blandos, pero no tuvo el ritmo deseado y terminó penúltimo, sólo por encima de Alex Albon, quien apenas giró dos vueltas por un principio de incendio en su Williams.

El argentino quedó a un segundo de Gasly, a su vez se ubicó a 1.2 segundos del español Fernando Alonso, el más rápido de la tanda. La prueba en Singapur fue declarada de “riesgo por extremo calor” frente a las altas temperaturas y la humedad pronosticada durante todo el fin de semana.

La organización del GP autorizó el uso de chalecos refrigerantes para proteger la integridad de los pilotos. Más tarde, desde las 10 de Argentina, se disputará la segunda práctica libre, ya en horario local noctuno. La carrera será el domingo a las 9.