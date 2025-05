Colapinto vuelve a la Fórmula 1: tras su confirmación, giró al mando de un Alpine en la pista de Países Bajos Casi al mismo tiempo que se hizo oficial su reemplazo por Doohan, el argentino se subió a un monoplaza en el circuito neerlandés de Zandvoort.

La espera terminó. Alpine anunció que Franco Colapinto reemplazará a Jack Doohan como piloto titular a partir del Gran Premio de Emilia Romaña y por las próximas cinco carreras en el calendario de la Fórmula 1. Casi al mismo tiempo que se confirmó el cambio de pilotos, el argentino apareció en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, a bordo de un monoplaza que se utilizó dos temporadas atrás, el A523, pero con los colores del diseño actual del equipo.

Al igual que sucedió este martes, cuando causó sorpresa el test privado que llevó a cabo la escudería francesa, este miércoles finalmente fue el turno de Colapinto de comenzar a girar de cara a su regreso a la Máxima tras su estreno en las últimas nueve carreras del 2024 en el equipo Williams. A la espera de información oficial de parte del equipo, Franco giró desde pasadas las 9 de la mañana hora local y el trabajo se extendió por más de 120 minutos.

Como ocurrió en la primera jornada de pruebas, fanáticos se hicieron presente en el trazado que utiliza la F1 para el GP de los Países Bajos y una de ellas aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con el argentino. “Muy buenos días”, escribió Anouk en su cuenta de Instagram. Asimismo, se encargó de subir varios videos del paso de Franco por la recta principal del circuito que tiene más de 4.300 kilómetros de extensión y que se inauguró hace 76 años (1948). Dicho escenario será sede de la carrera el próximo 31 de agosto.

Por su parte, otra aficionada de la Máxima llamada Ashna Beek, volvió a aparecer por la sede de los test e hizo una cobertura de la jornada matutina de trabajos para Colapinto. Capturó imágenes de la recorrida del pilarense y anunció una pausa en las pruebas de la escudería francesa para almorzar. A diferencia de lo que ocurrió el día previo, cuando al principio apareció un piloto con casco negro -el japonés Ritomo Miyata-, en esta ocasión se notó que la protección era propia del argentino, por los colores del diseño.

Hay que tener en cuenta que desde que desembarcó en la estructura Alpine como reserva, se planificó que Franco protagonizar distintas sesiones de Pruebas de Coches Anteriores (TPC). La FIA permite que los equipos realicen estos exámenes con sus pilotos titulares o de reserva, con ciertos matices en el reglamento para cada uno de ellos. El principal objetivo es que los competidores se adapten a procesos dentro del equipo y los diferentes cambios del monoplaza. El TCP (Test Previous Cars) tiene un límite que obliga a utilizar un monoplaza de dos años de antigüedad.

Desde su llegada al equipo en enero, Franco hizo todo bien arriba y abajo del auto. En los test TPC superó a Paul Aron en Cataluña, Monza y Qatar. En el simulador se lució al punto que fue clave para la mejora de la puesta a punto del auto en Bahréin, a 6.400 kilómetros de donde se encuentra la base del equipo en Enstone. Para su retorno también fue clave el rol de Flavio Briatore, el asesor principal y quien ahora se convirtió en el nuevo jefe de Alpine tras la renuncia de Oliver Oakes en medio de internas por los resultados de este año.

Colapinto aprovechará esta jornada para acelerar los trabajos para llegar al fin de semana del 16 al 18 de mayo en las mejores condiciones. El estreno será el viernes desde las 8.30 de la mañana (hora argentina) con la práctica libre 1 y la puesta a punto para él será ese mismo día en la FP2 a partir de las 12 del mediodía. Si bien el sábado afrontará un tercer entrenamiento (7.30), la hora de la verdad llegará a las 11 cuando salga a pista para realizar su primera clasificación al mando del flamante A525 y el número 43. El domingo, desde las 10 de la mañana de Argentina, competirá en la carrera principal a 63 vueltas en Imola.

Además del GP de Emilia Romaña, también verá acción en las carreras de Mónaco (25 de mayo), España (1 de junio), Canadá (15 de junio) y Austria (29 de junio).

Después del anuncio oficial, Alpine subió un video a sus cuentas oficiales en la que Franco le dejó un mensaje a los fanáticos del equipo y mostró su alegría por volver a la Máxima: “Hola todo el mundo, Franco aquí. Espero que ya hayan escuchado la gran noticia. Voy a estar de vuelta en la parrilla de la Fórmula 1. Como piloto de carreras de Alpine no puedo estar más emocionado por ello. Es una oportunidad increíble. Gracias a todo el equipo por la confianza para ponerme en ese asiento y sí, está sucediendo de nuevo en Italia. Ustedes saben que hace meses el año pasado y ahora. Es Imola. Un gran circuito para conocer al equipo y va a ser genial. No puedo esperar para empezar, estoy super emocionado. Estoy muy emocionado con todos los fans. A toda la gente que ha estado apoyando al equipo y a mí mismo cuando no estaba compitiendo. Así que sí, espero que estén disfrutando y que logremos buenos resultados. Nos vemos pronto”. Y así será, porque en poco más de una semana, habrá de nuevo un argentino en la catgoría más importante del automovilismo mundial.