Colgó los botines para ser árbitro y marcará historia: se sumará a la lista de mujeres dirigiendo en Primera Se trata de Ximena Pacheco, una joven aspirante a policía de 25 años que este sábado cuando dirija el partido entre Minero y San Lorenzo de Ullum, habrá debutado en la máxima categoría del fútbol local.

Hasta el día de hoy no resulta fácil plantarse en un mundo donde los varones siguen dominando ampliamente. Pero eso a ella no le importó, colgó los botines y dejó de jugar para inclinarse por el arbitraje que traía en la sangre por su papá y este sábado dará un paso a la historia cuando debute dirigiendo como árbitro principal en el Apertura sanjuanino. Se trata de Ximena Pacheco, la chica de 25 años que fue designada para dirigir este sábado el partido entre Minero y San Lorenzo de Ullum y que se sumará a las árbitros sanjuaninas en dirigir Primera.

La chica, representante de ASAIC, Asociación Sanjuanina de Árbitros Independientes Centro que preside Sebastián Preziosa, fue designada esta semana por la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina y eso la hizo estallar de emoción. “Es un logro grandísimo que me hayan dado la chance de estar como árbitro en la A, es para lo que una se prepara. Feliz de la oportunidad”, expresó Ximena. La chica jugó por muchos años al fútbol pero a los 18 años decidió colgar los botines pero seguir con los cortos puestos para seguir vinculada al fútbol pero ahora desde otro rol: el arbitraje. Esa pasión la heredó de su papá Carlos quien hace 20 años dejó al arbitraje pero nunca llegó a ser árbitro principal en Primera: “Siento que de alguna manera le estoy cumpliendo el sueño a él también que tanto amó y ama al arbitraje”, comentó la chica.

Hace 5 años que tuvo la chance de empezar como asistente en la Primera y hace 3 que se desempeña como árbitro en la B. Sin dudas esas actuaciones le valieron para que desde Neutrales le dieran la chance de ese ansiado debut que se dará este sábado. “No estoy nerviosa pero sí mucha ansiedad de que el partido sea ya y que todo salga bien. Se que voy a tener mil ojos encima pero tengo que hacer las cosas bien para de alguna manera retribuirle la confianza a Raúl Lemos de la Comisión de Neutrales, al profesor Domingo Allegue y a Sebastián (Preziosa) por tu respaldo junto a ASAIC”, manifestó agradecida.

Para Ximena este 2025 viene siendo soñado, ya que mientras espera el debut en Primera que por fin se dará este sábado en la cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, también espera el nombramiento en la Policía de San Juan, su otra profesión que lleva espalda a espalda con el arbitraje. “Podría decir que llevo a la Policía y al arbitraje como mis grandes pasiones”, comentó. Sin dudas estudiar para ser policía ayudó en su temperamento para poder llevar de la mejor manera al arbitraje. “En mi familia somos de carácter fuerte me he criado con la mayoría de hombres por eso creo que no me influyen los insultos en las canchas. Y también la carrera y la preparación para ser policía creo que también me ayudó en el temperamento”, manifestó.

Esos insultos y el siempre presente machismo en las canchas, es un tema que para Ximena no toma mucha relevancia. “Por ahí sigue costando que los hombres entiendan que una mujer los puede dirigir, por eso trato de dar una enseñanza a los de afuera de que estamos capacitadas y estamos a la altura de poder dirigir al fútbol masculino”, comentó quien tiene como referente internacional al colombiano Wilmar Roldán y en el arbitraje nacional a Néstor Pitana y Facundo Tello.

Este sábado cuando ella mima pite el inicio del encuentro, habrá cumplido su sueño pero también el de su familia. Tanto que se emociona a la hora de nombrar a su mamá Estela quien la acompañó siempre en cada cancha desde que arrancó en LIFI y lógicamente de su papá, sin dudas el impulsor para que ella sea árbitro. “Será un día muy especial, espero estar a la altura”, expresó la chica que se sumará a la lista de otras mujeres que ya lograron llegar a eso: Ruth Díaz, quien actualmente dirige la A, pero también a Florencia Lorenzo quien lo logró años atrás.