Colón Junior le apuesta a su sólida base para rearmarse para el Regional Amateur El técnico Merengue, Alfredo Molina admitió que no serán más de cinco las incorporaciones.

Arrancó la cuenta regresiva para el Torneo Regional y con la Legión Sanjuanina ya confirmada, uno de los que se viene preparando desde el armado de principios de año es Colón Junior que en su Centenario quiere pelear el ascenso. Con ese panorama, el entrenador Alfredo Luto Molina remarcó que el plantel está muy bien balanceado y consolidado por lo que habrán pocas incorporaciones, una por línea en lo posible.

‘Es un proceso de continuidad en el club respecto al plantel, hay una base sólida que tiene ya un tiempo juntos. Eso es muy bueno para cualquier proyecto y le facilita las cosas al entrenador. Si queremos meter un refuerzo por línea para tener recambio y opciones pero estamos muy a gusto con la calidad de plantel que manejamos’ contó el Luto en un alto de la práctica vespertina.

No habrá trabajo especial de pretemporada tampoco, solo tareas específicas y puntuales para los futbolistas que lo necesiten para ponerse a punto: ‘No hemos diagramado sesiones de doble turno. Solo implementaremos trabajos especiales con aquellos chicos que lo necesiten porque perdieron días por lesiones. A ellos estarán destinados esos dias’.

Mirando a las incorporaciones, Molina remarcó que el mercado está complicado porque los préstamos de club a club se hacen casi imposibles. Dependerá de esas negociaciones, lo que Colón pueda sumar. Por lo pronto está entrenando con el plantel el delantero Lisandro Galván, de Villa Obrera.

El doble frente de competencia no es tema que le quite la tranquilidad al técnico Merengue: ‘Si estamos muy embalados con el Regional. Hacer algo grande con Colón es quedar en la historia pero tampoco queremos descuidar el torneo local. Vamos a dosificar lo que tenemos en todo el plantel, dándole chance a los chicos de Cuarta División también. La idea es ser competitivos en los dos frentes y creo que Colón, gracias al plantel que tiene, puede intentarlo’.

Mirando lo que será el Regional, con tantos clubes de la Liga Sanjuanina adentro, el Luto se lo imagina competitivo a full: ‘Será durísimo el Regional. Todos se están armando y Colón tiene una base sólida que puede jugarnos a favor pero es un certamen que no perdona nada, desgastante. Esperemos estar a la altura y para eso trabajamos.