Colón Junior presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026 El Merengue acordó con la empresa sanjuanina Soker para vestir todas sus divisiones y disciplinas.

El Club Atlético Colón informó que, de cara al inicio de la temporada 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol, la institución estrenará nueva indumentaria oficial tras firmar un convenio con la empresa sanjuanina Soker.

A través de este acuerdo, la marca vestirá a toda la institución, desde el Fútbol 11 hasta el Futsal, incluyendo divisiones inferiores y escuelitas, con el objetivo de unificar colores, fortalecer la identidad y brindar una imagen institucional sólida y representativa.

El presidente del club, Gerardo Iturrieta, expresó: “Arrancamos una nueva temporada de la Liga San Joaquín de Fútbol con todas las ilusiones intactas. Hace varios años que venimos siendo protagonistas del torneo, así que hemos tomado la decisión de tener un año de transición”.

“Hemos formado un muy buen equipo con un 90% de chicos de nuestra cantera, jugadores propios del club. Creo que vamos a dar batalla en el torneo y vamos a ser protagonistas. Veremos para qué estamos a medida que transcurra cada fecha, pero estamos muy ilusionados nuevamente y esperamos tener una buena participación”, agregó.

“Hemos hecho un convenio con la marca Soker, una marca sanjuanina, apostando a San Juan, de muy buena calidad, para darle un estilo y personalidad y, sobre todo, unificar los colores de nuestra institución. Ya tanto el Fútbol 11 como el Futsal, las divisiones inferiores y las escuelitas están unificando sus colores dentro del merengue”, cerró.