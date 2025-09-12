Colón Junior sigue de festejo: ganó en el barrio Cabot y saltó a zona de clasificación En la apertura de la 10ma fecha, el Merengue goleó a Arbol Verde como visitante y se metió entre los mejores del torneo.

Triunfazo con goleada incluida consiguió este viernes Colón Junior que a una semana de celebrar el centenario sigue festejando. Esta tarde se impuso a domicilio ante Arbol Verde al que venció por 5 a 0 en un encuentro que abrió la 10ma fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División.

Lautaro Montaña fue la gran figura de la tarde anotando cuatro goles, mientras que Javier Gil y José Campos también sumaron a la goleada. De esta manera, el Merengue logró meterse en zona de clasificación, en ese grupo selecto se encuentran el líder Unión con 22 puntos, Marquesado con 18, López Peláez y Trinidad con 17, Atenas y Carpintería con 16, Colón con 15 y Minero y Peñarol con 14 puntos.

La fecha continuará este sábado y se completará el domingo. A continuación el detalle:

Sábado (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)

San Lorenzo vs Aberastain / Árbitro: Enzo Gómez

Minero vs Peñarol / Árbitro: Sebastián Fernández

Domingo (Cuarta 14hs – Primera 16:30hs)