Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá: precios y métodos para asegurarte un lugar La FIFA confirmó la fecha de inicio de venta de entradas para el Mundial 2026 y reveló detalles clave sobre los precios y modalidades.

La FIFA dio a conocer cómo será el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El ente organizador confirmó que la primera fase de la venta, que inicia el 10 de septiembre, contará con una preventa exclusiva para quienes tengan tarjeta Visa. Conocé los detalles.

El sistema estará dividido en varias etapas, con sorteos, paquetes y diferentes precios según la categoría y el tipo de entrada. En un primer momento, no se sabrá qué equipos jugarán en cada sede, salvo los anfitriones.

Los precios parten desde 60 dólares para los partidos de fase de grupos, aunque las más accesibles podrían agotarse rápido. La final costará desde 6.730 dólares, según anunció la FIFA, más de cuatro veces lo que costaba en Qatar 2022. La venta será con precios dinámicos, por lo que las entradas podrían aumentar según la demanda. Las ubicaciones estarán divididas por categorías, pero no se elegirá asiento exacto hasta días previos al partido, como medida antifraude.

El ente presidido por Gianni Infantino ofrecerá tres tipos de entradas: partidos individuales, paquetes por sede o paquetes por equipo. En la primera fase solo se reserva una franja horaria, y la elección concreta se hará en octubre. A partir de ahí, comenzará una nueva tanda para quienes no usen Visa. Además, la FIFA tendrá su propia plataforma oficial de reventa, sin límites de precio para la mayoría de países.

Desde Argentina, es importante tener el pasaporte vigente y saber que la entrada no garantiza el ingreso a EE.UU. o Canadá. No se han anunciado beneficios migratorios ni prioridades para hinchas de países participantes, aunque podrían habilitarse cupos por federación más adelante.

Todas las etapas para comprar entradas para el Mundial 2026:

Preventa exclusiva Visa: del 10 al 19 de septiembre

Fase abierta a todo público: desde el 27 de octubre

Sorteo final con partidos definidos: después del 5 de diciembre

Fase de “último minuto”: marzo de 2026

Reventa oficial de FIFA: dentro de su plataforma

Paquetes de hospitalidad: ya disponibles, desde miles de dólares

Opción por federación o país: en fases próximas

Programa de voluntariado: para participar sin pagar entrada