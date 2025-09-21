La posibilidad de que McLaren saliera campeón de Constructores en la Fórmula 1 del 2025 se empezó a esfumar el sábado, con una floja clasificación, y terminó de borrarse con la carrera y el accidente de Oscar Piastri, quien se volvió a pegar, como en la qualy. Así que, si bien luego de este GP de Azerbaiyán no se apretaron las posiciones, que el puntero haya quedado en cero mejoró la lucha.
El que dio las gracias es Max Verstappen, el ganador, que se acercó a los autos papayas, aunque también Lando Norris quedó más pegado a su compañero de equipo, que sigue puntero pero separado por menos unidades.
El team que más festejó fue Williams, con el primer podio de Carlos Sainz en la escudería, mientras que Ferrari, si bien sumó, no lo hizo como quería, sobre todo porque lo pasó Mercedes en Constructores ¿Alpine? De nuevo en cero, con Pierre Gasly 18° y Franco Colapinto, 19°. El francés era 14° en Pilotos y va 16° porque lo pasaron Sainz y Liam Lawson.
Posiciones del campeonato de Pilotos de la F1
Oscar Piastri (McLaren) – 324
Lando Norris (McLaren) – 299
Max Verstappen (Red Bull)- 255
George Russell (Mercedes) – 212
Charles Leclerc (Ferrari) – 165
Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
Alexander Albon (Williams) – 70
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
Nico Hulkenberg (Sauber) – 37
Lance Stroll (Aston Martin) – 32
Carlos Sainz (Williams) – 31
Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
Fernando Alonso (Aston Martin) – 30
Esteban Ocon (Haas)- 28
Pierre Gasly (Alpine) – 20
Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18
Oliver Bearman (Haas) – 16
Franco Colapinto (Alpine) – 0
Jack Doohan (Alpine) – 0
Posiciones del campeonato de constructores de la F1
McLaren – 623
Mercedes – 290
Ferrari – 286
Red Bull – 272
Williams – 101
Racing Bulls – 72
Aston Martin – 62
Sauber – 55
Haas – 44
Alpine – 20