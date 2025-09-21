Cómo quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán Piastri sigue adelante en Pilotos, pero, por su abandono, ahora tiene más cerca a Verstappen, que ganó. Mercedes pasó a Ferrari en Constructores.

La posibilidad de que McLaren saliera campeón de Constructores en la Fórmula 1 del 2025 se empezó a esfumar el sábado, con una floja clasificación, y terminó de borrarse con la carrera y el accidente de Oscar Piastri, quien se volvió a pegar, como en la qualy. Así que, si bien luego de este GP de Azerbaiyán no se apretaron las posiciones, que el puntero haya quedado en cero mejoró la lucha.

El que dio las gracias es Max Verstappen, el ganador, que se acercó a los autos papayas, aunque también Lando Norris quedó más pegado a su compañero de equipo, que sigue puntero pero separado por menos unidades.

El team que más festejó fue Williams, con el primer podio de Carlos Sainz en la escudería, mientras que Ferrari, si bien sumó, no lo hizo como quería, sobre todo porque lo pasó Mercedes en Constructores ¿Alpine? De nuevo en cero, con Pierre Gasly 18° y Franco Colapinto, 19°. El francés era 14° en Pilotos y va 16° porque lo pasaron Sainz y Liam Lawson.

Posiciones del campeonato de Pilotos de la F1

Oscar Piastri (McLaren) – 324

Lando Norris (McLaren) – 299

Max Verstappen (Red Bull)- 255

George Russell (Mercedes) – 212

Charles Leclerc (Ferrari) – 165

Lewis Hamilton (Ferrari) – 121

Kimi Antonelli (Mercedes) – 78

Alexander Albon (Williams) – 70

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39

Nico Hulkenberg (Sauber) – 37

Lance Stroll (Aston Martin) – 32

Carlos Sainz (Williams) – 31

Liam Lawson (Racing Bulls) – 30

Fernando Alonso (Aston Martin) – 30

Esteban Ocon (Haas)- 28

Pierre Gasly (Alpine) – 20

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20

Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18

Oliver Bearman (Haas) – 16

Franco Colapinto (Alpine) – 0

Jack Doohan (Alpine) – 0

Posiciones del campeonato de constructores de la F1

McLaren – 623

Mercedes – 290

Ferrari – 286

Red Bull – 272

Williams – 101

Racing Bulls – 72

Aston Martin – 62

Sauber – 55

Haas – 44

Alpine – 20