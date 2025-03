Con 15 encuentros programados, el básquetbol pone primera en San Juan Este este jueves y hasta el martes próximo, comienza el certamen que abarca las categorías de Nivel 1, 2 y 3 del masculino, y en la Primera división del femenino.

Este jueves finalmente comenzarán los distintos torneos del básquet sanjuanino. La extensa programación abarca la primera fecha del Torneo Apertura de varones en los Niveles 1, 2 y 3 y también de las chicas que en esta ocasión disputarán el Apertura en la Primera División.

Nivel 1 Masculino

Jueves 20 de marzo

22:00 – Inca Huasi vs Ausonia – cancha Inca Huasi

22:00 – UVT vs Urquiza – cancha de UVT

Viernes 21 de marzo

22:00 – Banco Hispano vs Lanteri – cancha de Banco Hispano

22:00 – Sporting Estrella vs Universidad – cancha de Sporting Estrella

Libre: Jáchal

Nivel 2

Viernes 21 de marzo

22:30 – Aramburu vs UVT – cancha de Aramburu

Sábado 22 de marzo

22:00 – Sporting Estrella vs Isca Yacú – cancha Sporting Estrella

Domingo 23 de marzo

20:00 – Inca Huasi vs Macabi El Ceibo – cancha Inca Huasi

Martes 25 de marzo de 2025

22:00 – Banco Hispano vs Sanjuanino Juniors – cancha Banco Hispano

Nivel 3

Sábado 22 de marzo

20:30 – Universidad vs Isca Yacú – cancha Universidad

Domingo 23 de marzo

20:00 – Macabi El Ceibo vs Minero – cancha Macabi El Ceibo

22:00 – Sanjuanino Juniors vs Centro Impulso – cancha Sanjuanino Juniors

Primera División Damas

Sábado 22 de marzo

20:30 – Universidad vs Isca Yacú – cancha Universidad

Domingo 23 de marzo

20:00 – Sanjuanino Juniors vs Urquiza – cancha Sanjuanino Juniors

20:00 – Sporting Estrella vs Jáchal – cancha Sporting Estrella

20:00 – Lanteri vs Del Bono – cancha Lanteri