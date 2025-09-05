Este fin de semana se disputará un nuevo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo, cuando la categoría visite el Circuito San Juan Villicum, en su trazado de 4.266 metros de extensión. La competencia llega por segunda vez este año a nuestra provincia, luego de que lo fue la visita en mayo pasado por la tercera fecha. Serán los 15 pilotos locales que correrán en la pista albardonera.
La actividad comenzó este viernes con las pruebas comunitarias, para poner los autos a punto tanto pilotos como equipos, y empezar a ver en qué condiciones se encuentra el circuito sanjuanino. El sábado se realizarán entrenamientos, clasificaciones y series en tres de las 4 categorías, mientras que el domingo en horas de la mañana habrá pruebas y series para la Promocional Fiat, seguida por todas las carreras finales (Turismo Pista 1.4, Promocional Fiat, TC Cuyano y Clase 2).
Habrá un competidor sanjuanino que correrá en dos categorías, y algunos pilotos que llegan bien adelante en el campeonato (Nicolás Peralta 2° en TP 1.4, Gonzalo Martínez 5°, Facundo Della Motta 3° en Clase 2 y Mauricio Martos 4° en Promocional Fiat).
Estos son los pilotos sanjuaninos presentes:
Clase 2
1-Facundo Della Motta
Turismo Pista 1.4
2-Nicolás Peralta
3-Gonzalo Martínez
4-Pablo Pelegrina
5-Javier Flores
6-Pedro Gómez Vila
TC Cuyano
7-Ariel Flaquer
8-Ernesto Vidal
9-Franco Benedetti
Promocional Fiat
10-Juan Sebastián Pérez
11-Maximiliano Juan
12-Federico Álvarez
13-Gonzalo Oropel
14-Nicolás Flores
15-Mauricio Martos
16-Javier Flores