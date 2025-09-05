Con 15 pilotos sanjuaninos y lo mejor de la región, el Circuito Villicum recibe el Zonal Cuyano Será este fin de semana en el trazado albardonero. La competencia es válida por la sexta fecha del campeonato.

Este fin de semana se disputará un nuevo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo, cuando la categoría visite el Circuito San Juan Villicum, en su trazado de 4.266 metros de extensión. La competencia llega por segunda vez este año a nuestra provincia, luego de que lo fue la visita en mayo pasado por la tercera fecha. Serán los 15 pilotos locales que correrán en la pista albardonera.

La actividad comenzó este viernes con las pruebas comunitarias, para poner los autos a punto tanto pilotos como equipos, y empezar a ver en qué condiciones se encuentra el circuito sanjuanino. El sábado se realizarán entrenamientos, clasificaciones y series en tres de las 4 categorías, mientras que el domingo en horas de la mañana habrá pruebas y series para la Promocional Fiat, seguida por todas las carreras finales (Turismo Pista 1.4, Promocional Fiat, TC Cuyano y Clase 2).

Habrá un competidor sanjuanino que correrá en dos categorías, y algunos pilotos que llegan bien adelante en el campeonato (Nicolás Peralta 2° en TP 1.4, Gonzalo Martínez 5°, Facundo Della Motta 3° en Clase 2 y Mauricio Martos 4° en Promocional Fiat).

Estos son los pilotos sanjuaninos presentes:

Clase 2

1-Facundo Della Motta

Turismo Pista 1.4

2-Nicolás Peralta

3-Gonzalo Martínez

4-Pablo Pelegrina

5-Javier Flores

6-Pedro Gómez Vila

TC Cuyano

7-Ariel Flaquer

8-Ernesto Vidal

9-Franco Benedetti

Promocional Fiat

10-Juan Sebastián Pérez

11-Maximiliano Juan

12-Federico Álvarez

13-Gonzalo Oropel

14-Nicolás Flores

15-Mauricio Martos

16-Javier Flores