Con apoyo del gobierno, la liga Albardón-Angaco viaja a Mendoza para jugar la final de la Copa País El vicegobernador y el secretario de Deporte visitaron la institución para hacer efectivo el apoyo.

La Selección de la Liga Albardón-Angaco afrontará este miércoles 3 de septiembre un nuevo desafío en la Copa País, cuando visite a la Liga de General Alvear por el partido de ida de la final de la etapa Cuyo. El encuentro se disputará en tierras mendocinas y será el primero de la serie que definirá al representante regional.

El equipo sanjuanino, dirigido por Ricardo Molina, llega con entusiasmo y grandes expectativas para enfrentar a un rival que mostró un sólido recorrido en la competencia. La Liga de General Alvear se consagró en la fase de Mendoza tras vencer a la Liga Mendocina y, posteriormente, se impuso en la final regional a la Liga de Villa Mercedes (San Luis), lo que le permitió llegar a esta instancia decisiva.

La delegación de Albardón-Angaco cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan, que hizo entrega de indumentaria oficial y garantizó el transporte para que el plantel pueda representar a la provincia en esta importante competencia nacional.

Con este apoyo institucional y la ilusión intacta, los jugadores buscarán dar el primer paso en Mendoza y dejar bien en alto el fútbol de San Juan en la Copa País.