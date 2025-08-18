Con el sanjuanino Guidi, la Selección argentina venció a Cuba en Asunción 2025 Fue en el estreno de los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay. Fue una victoria apasionante por 3-2.

El joven sanjuanino Samuel Guidi tuvo su estreno internacional en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y lo hizo de la mejor manera: con una victoria de la Selección Argentina de vóley masculino frente a Cuba por 3-2, en un partido vibrante que se definió en el tie-break.

Guidi, integrante del plantel albiceleste, sumo minutos en el debut de la albiceleste que terminó con parciales de 25-21, 26-24, 21-25, 23-25 y 16-14. El triunfo significó un arranque positivo para el equipo, que demostró carácter y se quedo con el primer partido en Asunción 2025.

La gran figura ofensiva del duelo fue Pablo Denis, máximo anotador con 29 puntos. Sin embargo, el aporte de los jóvenes como Guidi le dio a la Argentina el empuje necesario para imponerse en un final ajustado y sellar el debut soñado en tierras paraguayas.

Con este resultado, Argentina se ilusiona de cara a lo que viene. El próximo desafío será nada menos que frente a Brasil, este lunes 18 a las 17:30 horas, en un clásico sudamericano que promete ser un gran espectáculo.