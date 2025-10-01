Con la invitación a Peñarol ya son 13 los sanjuaninos para el Regional Amateur, pero ¿entra otro por la ventana? El Bohemio recibió la licencia este miércoles. El certamen comenzará el próximo 19. ¿Se sumará algún sanjuanino más?

Sportivo Peñarol finalmente fue confirmado por el Consejo Federal y disputará el Torneo Regional Amateur 2025-2026. De esta manera, ya son 13 los equipos sanjuaninos que disputarán el certamen que comenzará el próximo domingo 19 y que después de una maratónica disputa, repartirá 4 ascensos al Federal A 2026 entre los más de 300 equipos de todo el país.

El conjunto chimbero dirigido por Matías Garrido, se suma a Sportivo Desamparados, Atenas, Marquesado, Colón Juniors, Unión de Villa Krause y Atlético Alianza, representantes de la Liga Sanjuanina. En tanto que por los departamentos están confirmados: Árbol Verde (Liga Jachallera), Paso de los Andes (Liga Albardón–Angaco), General Sarmiento, General Belgrano y Defensores de Boca de Los Berros (Liga Sarmientina), además de Peñaflor (Liga Caucetera–Sanmartiniana).

Ya son 320 equipos del país pero, ¿le quedará una licencia más a San Juan? Si bien desde la Liga ya cumplieron con los equipos que habían solicitado jugarlo, DIARIO DE CUYO pudo conocer que existe una chance de que Atlético Minero pueda sumarse y entrar por la ventana.

Es que si bien la competencia comenzará el domingo 19 y la cuenta regresiva ya comenzó, existe la chance de que el conjunto que representa a la minería pueda meterse y ser parte de la delegación sanjuanina. “Nos pusimos a disposición, si llega bien y si no lo aceptamos, trabajaremos por nuestro predio y otros objetivos propuestos”, expresaron desde Minero.

La ventaja de que se sume Minero será poder llegar a un número par de equipos con la facilidad de poder armas las zonas sin que algún equipo quede libre. Por lo pronto habrá que esperar en estos próximos días hasta que el Consejo Federal cierre la puerta con la chance de que antes otro sanjuanino se meta por la ventana.