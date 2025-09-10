Con la ola de actividades suspendidas por el viento, ¿qué pasará con la gran final Albardón-Alvear por la Copa País? Hay alerta amarilla y suspendieron hasta las clases. El conjunto mendocino ya está en San Juan.

Está todo previsto para que la Liga Albardón – Angaco de fútbol reciba este miércoles a su rival mendocino, la Liga de Alvear, para definir al gran campeón de la Zona Cuyo en la Copa País. Sin embargo, pese a que la final está establecida para las 16,30 en Campo Afuera, ahora surge la inquietud de qué sucederá con ese partido, ya que el Gobierno provincial decidió suspender las clases en toda la provincia para los turnos tarde y noche por el alerta de fuerte viento, y otras actividades y actos oficiales previstos también han sido suspendidos por el mismo motivo.

Según le confirmó a DIARIO DE CUYO el presidente de la liga albardonera, Andrés Alderete, “por ahora la final se juega”. Es decir que se continúa con el cronograma y el operativo de seguridad programados. Incluso el conjunto alvearense ya llegó a la provincia, así que todos están dispuestos a disputar el duelo que definirá al campeón de Cuyo.

Sin embargo, Alderete remarcó que la decisión final de suspender o no el encuentro “está en manos del árbitro, que viene de Villa María, y él en cancha tiene la última palabra”. De modo que aunque Albardón y Alvear ingresen al campo desde las 16,30, en ese mismo momento se sabrá a ciencia cierta si se suspende el partido, según la evaluación de las condiciones para el juego que haga el juez.

Alderete dijo que no han recibido ninguna indicación de suspender la final, ni de Protección Civil ni de ninguna otra autoridad. Así que, al menos de momento, todos están esperanzados en que se juegue el partido.