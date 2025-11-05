Con más de 450 jugadores de todo el país, San Juan se convierte en el epicentro del futuro del rugby argentino Será sede del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17 que se disputará entre los días 16, 19 y 23 de noviembre en el San Juan Rugby Club.

San Juan volverá a vestirse de rugby. Entre los días 16, 19 y 23 de noviembre, el San Juan Rugby Club será escenario del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17, la instancia decisiva del certamen nacional que reúne a los mejores seleccionados juveniles del país.

El evento es organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a la Unión Sanjuanina de Rugby (USR) y contará con tres jornadas de intensa competencia, además de actividades formativas y de integración.

El Campeonato Argentino Juvenil, que se disputa desde 1972, es una plataforma fundamental para el desarrollo del rugby de base en el país. A lo largo de su historia ha sido el primer gran escenario para muchas figuras del rugby argentino. Desde 2022, el torneo se organiza en dos divisiones: Zona Campeonato y Zona Ascenso, con un sistema de ascensos y descensos que garantiza competencia y renovación constante.

En esta edición, los equipos participantes de la Zona Campeonato serán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Alto Valle, Tucumán, Cuyo, Salta y Rosario. En tanto, la Zona Ascenso estará integrada por Sanjuanina, Nordeste, Oeste, Entrerriana, Mar del Plata, Uruguay, Chile y Santiagueña. Cada jornada se disputará durante la mañana, con partidos distribuidos en distintas canchas del club anfitrión.

Además de la competencia deportiva, la semana incluirá una agenda de actividades paralelas orientadas a la capacitación y formación de jugadores, entrenadores y dirigentes. Se destacan las charlas sobre “Alto Rendimiento Juvenil”, a cargo de Javier Villa, y “Rugby, conciencia y cultura”, con la participación de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda, dos referentes del rugby nacional. También habrá instancias de encuentro entre las delegaciones y un tercer tiempo compartido que reforzará el espíritu del torneo.

Con la llegada de más de 450 jugadores, entrenadores y referentes del rugby juvenil argentino, San Juan se consolida una vez más como una de las plazas deportivas más importantes del país, ratificando su compromiso con el desarrollo y la promoción del deporte en todas sus categorías.