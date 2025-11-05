San Juan volverá a vestirse de rugby. Entre los días 16, 19 y 23 de noviembre, el San Juan Rugby Club será escenario del Concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17, la instancia decisiva del certamen nacional que reúne a los mejores seleccionados juveniles del país.
El evento es organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a la Unión Sanjuanina de Rugby (USR) y contará con tres jornadas de intensa competencia, además de actividades formativas y de integración.
El Campeonato Argentino Juvenil, que se disputa desde 1972, es una plataforma fundamental para el desarrollo del rugby de base en el país. A lo largo de su historia ha sido el primer gran escenario para muchas figuras del rugby argentino. Desde 2022, el torneo se organiza en dos divisiones: Zona Campeonato y Zona Ascenso, con un sistema de ascensos y descensos que garantiza competencia y renovación constante.
En esta edición, los equipos participantes de la Zona Campeonato serán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Alto Valle, Tucumán, Cuyo, Salta y Rosario. En tanto, la Zona Ascenso estará integrada por Sanjuanina, Nordeste, Oeste, Entrerriana, Mar del Plata, Uruguay, Chile y Santiagueña. Cada jornada se disputará durante la mañana, con partidos distribuidos en distintas canchas del club anfitrión.
Además de la competencia deportiva, la semana incluirá una agenda de actividades paralelas orientadas a la capacitación y formación de jugadores, entrenadores y dirigentes. Se destacan las charlas sobre “Alto Rendimiento Juvenil”, a cargo de Javier Villa, y “Rugby, conciencia y cultura”, con la participación de Eliseo Pérez y Marcelo Loffreda, dos referentes del rugby nacional. También habrá instancias de encuentro entre las delegaciones y un tercer tiempo compartido que reforzará el espíritu del torneo.
Con la llegada de más de 450 jugadores, entrenadores y referentes del rugby juvenil argentino, San Juan se consolida una vez más como una de las plazas deportivas más importantes del país, ratificando su compromiso con el desarrollo y la promoción del deporte en todas sus categorías.