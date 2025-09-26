Con pilotos de San Juan y Mendoza, Los Berros recibirá una nueva fecha del rally sanjuanino La 5ta fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo estilo Rally se corre en el departamento Sarmiento.

Un lugar privilegiado por la naturaleza y con el empuje de su gente se prepara para convertirse en uno de los polos deportivos del fin de semana. Con la potencia del rally, el departamento Sarmiento espera ofrecer un gran espectáculo durante todo el fin de semana.

Es que organizado por el Club Deporte Travesía Los Berros, fiscalizado por FSAD y con el apoyo de la Municipalidad de Sarmiento, Gobierno de San Juan y Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, este sábado y domingo se llevará a cabo la quinta fecha del certamen sanjuanino.

Dando continuidad y luego de la fecha disputada en Albardón, la localidad del sur sanjuanino se prepara para vivir un evento a puro rugir de motores.

Se espera una gran concurrencia de participantes ya que no solamente compiten pilotos locales, si no que también están en la pelea por el título muchos binomios que llegan desde la provincia de Mendoza.

La actividad de este evento dará comienzo este viernes con el reconocimiento de los trazados de competencia para todos los participantes.

El cronograma de la organización es el siguiente:

Viernes 26 – Reconocimiento.

15. (Quienes no puedan reconocer el dia viernes, podrán hacerlo el dia sábado en horario de 7 a 9).

Sábado 27: Competencia

Tramo 1: FGH – Pedernal 09:30.

Tramo 2 FGH – Pedernal – La flecha.

Tramo 3 Camino La Ripiera – Predio gaucho.

Domingo 28: Competencia

MIRA TAMBIÉN Colón Junior le apuesta a su sólida base para rearmarse para el Regional Amateur