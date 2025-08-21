Con un adelanto el sábado y un clásico el domingo, así se jugará la séptima fecha El Clausura sanjuanino sigue su marcha y tendrá como atractivo el clásico entre el líder Unión y Trinidad, en cancha del León.

El triunfo ajustado del miércoles por la noche que lo posicionó como único líder a Unión de Villa Krause, marcó el cierre de la sexta fecha. Pero sin tiempos para descanso, este jueves se conoció la programación de la séptima fecha del Clausura sanjuanino en Primera División que tendrá un solo encuentro el sábado y el resto el domingo.

El sábado, López Peláez y Atenas abrirán la fecha en Alto de Sierra desde las 16 y con arbitraje de Ignacio Aurtenechea.

El domingo se jugará el resto de los encuentros, todos desde las 16. Ese día el atractivo de la tarde será el clásico rawsino que tendrá como epicentro el barrio Atlético. Trinidad recibirá al líder Unión con Martín Rivero como juez principal.

En tanto, el resto de los encuentros también serán duelos apasionantes. Desamparados recibirá a Sarmiento de Zonda con arbitraje de Enzo Gómez, Rivadavia chocará ante Carpintería con Néstor Nievas como árbitro principal, Peñarol será anfitrión de San Lorenzo de Ullum con Eduardo Prior como juez, este encuentro arrancará a las 16.30 horas.

En tanto, Aberastain recibirá a Alianza con Marrtín Baigorria como árbitro, Rubén Riveros arbitrará 9 de Julio ante Arbol Verde. Además, en Zonda Juventud Zondina recibirá a Marquesado, Sergio Gonzpález será el juez, mientras que Villa Obrera y Colón Junior jugarán bajo el arbitraje de Ruth Díaz.