Con un mediocampo lleno de juveniles, la formación de Boca ante Independiente del Valle en Ecuador Sin el mediocampo titular ni los refuerzos por su inscripción tardía, Diego Martínez deberá improvisar un equipo inédito para jugar en Ecuador este miércoles.

Se terminó la espera. Boca se juega todo en la Copa Sudamericana, cuando desde las 21.30 de este miércoles se mida con Independiente del Valle por la ida de los 16avos de final, tras no poder clasificarse directamente a octavos. Será el primer partido del segundo semestre y la realidad es que el panorama no puede ser más complejo para Diego Martínez, que ahora no solo tendrá varias bajas de su equipo titular por los Juegos Olímpicos, sino que a eso se le suma que no podrá usar a los refuerzos porque el club envío tarde los cambios en la lista de buena fe y no están habilitados. ¿Entonces? La formación tendrá un mediocampo inédito.

Pasando en limpio, para encarar este duelo en Ecuador el DT deberá prescindir de sus cuatro mediocampistas habituales: Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón (todo convocados a la Sub-23) y Guillermo Fernández (se pierde el primer cruce por esta suspendido). Para colmo, tres de los cuatro que los iban a reemplazar (Tomás Belmonte, Gary Medel y Brian Aguirre) tampoco estarán disponibles por la negligencia dirigencial.

Sin su columna vertebral ni refuerzos, Martínez se la rebuscará mandando a la cancha a varios juveniles, según lo que probó en la última práctica: Jabes Saralegui -recientemente recuperado de un desgarro-, Milton Delgado, Mauricio Benítez y Julián Ceballos, quien viene de debutar con Almirante Brown en la Copa Argentina.

La otra novedad en el once de Boca pasar por la zaga central, que no contará con Cristian Lema por un desgarro. Como Nicolás Figal y Aaron Anselmino todavía están vías de recuperación de sus lesiones, la alternativa para acompañar a Marcos Rojo en la zaga será Lautaro Di Lollo. La delantera también sufrirá modificaciones, ya que Edinson Cavani no pudo viajar a Ecuador por una molestia muscular que sufrió en el último entrenamiento previo al vuelo. Miguel Merentiel será el 9 del equipo, mientras que Lucas Janson parece ganarle la pulseada a Luca Langoni para ser su acompañante.

La probable formación de Boca vs. Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana

Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Los datos de Boca vs. IDV, por la Copa Sudamericana