Con un partidazo en Puyuta se abre la penúltima fecha del Clausura del fútbol sanjuanino Desamparados y Colón se jugarán mucho esta tarde. Sportivo necesita ganar para mantener la segunda posición, mientras que el Merengue urge de una victoria que le permita asegurarse la clasificación.

El Clausura del fútbol sanjuanino está que arde. Este martes se abre la penúltima fecha y hay demasiado en juego. Con un solo encuentro desde las 17 en Puyuta comenzará a disputarse el penúltimo capítulo del certamen que se completará mañana.

En cancha de Desamparados desde las 17 horas, Sportivo recibirá a Colón Junior en lo que promete ser un partidazo. Ambos ya se vieron las caras en ese mismo escenario por el Regional Amateur y este martes se jugarán mucho. Con Unión ya clasificado a la final, Desamparados necesita ganar para continuar en la segunda posición de cara a los Play Off que le permitirá definir de local y además se enfrentará al equipo que clasifique en la posición 9.

Colón, en tanto, hoy se encuentra dentro de la zona de clasificación, está 7° con 26 puntos, el mismo puntaje que tiene López Peláez y solo un punto por encima de Trinidad (25) el último equipo que hoy se estaría metiendo en los Play Off. Por eso será clave para el Merengue sumar 3 puntos hoy, sabiendo que la clasificación aún no está asegurada.

El árbitro de ese encuentro será Gabriel Montilla.

El resto de los encuentros se disputarán el miércoles desde las 17. Carpintería (30 puntos) recibirá a Alianza (24), con arbitraje de Eduardo Prior, Sarmiento (16) chocará ante Árbol Verde (11) en cancha de Juventud Zondina con Jesús Allegue como juez.

Minero (23) recibirá a Marquesado (28) en cancha de Juventud Unida y con arbitraje de Rubén Riveros. José Díaz arbitrará López Pelaez (26) ante 9 de Julio (19). En tanto que Trinidad (25) recibirá a Aberastain (10) con Rubén Fernández como juez, Rivadavia (21) recibirá al ya descendido Villa Obrera con arbitraje de Lucas Gómez.

Por último, San Lorenzo (19) será anfitrión en Ullum del líder Unión con Sebastián Fernández como árbitro principal.