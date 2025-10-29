Con un partido el sábado y cuatro el domingo, así se jugará el segundo capítulo del Regional Amateur Colón-Peñaflor serán el anticipo, el resto irá el domingo con dos grandes atractivos: Alianza-Desamparados y Marquesado-Unión.

Después del parate por las Elecciones, este fin de semana vuelve el Regional Amateur con la disputa de la segunda fecha. En San Juan, habrá un encuentro el sábado, cuatro el domingo con Atenas de Pocito cumpliendo fecha libre.

Por la Zona 10, la fecha se abrirá el sábado a las 17, en la calle Sargento Cabral. Colón Junior recibirá a Peñaflor de San Martín. El árbitro será el calingastino, Pedro Coria acompañad0 por Vanesa Ejarque y Rocio Tello, también de la misma liga.

El resto jugará el domingo a las 17 horas. Por la Zona 8, Belgrano de Media Agua recibirá a Paso de los Andes de Albardón con Luis Levis como árbitro principal, acompañado por Mauricio Vaporaki y Samir Tejada, todos oriundos de Jáchal.

Por la misma zona, Árbol Verde de Jáchal recibirá en el departamento norteño a Sarmiento de Media Agua. Jesús Allegue será el juez principal, mientras que los asistentes serán Emilio Salinas e Ignacio Aurtenechea.

Por la Zona 9, con el líder Atenas quedando libre, la acción estará en el Oeste. Marquesado debutará en el certamen recibiendo a Atlético Unión. Rubén Fernández será el encargado de impartir justicia junto a Alejo Palumbo y Martín Baigorria.

Por la Zona 10, desde las 17 en Santa Lucía, Atlético Alianza recibirá a Sportivo Desamparados en lo que será el atractivo del domingo. La zona que también integran Colón y Peñaflor es la más pareja tras la primera fecha teniendo en cuenta que se registraron dos empates. Arbitrará a lechuzos y puyutanos Agustín Lira, acompañado por Nicolás Rodríguez y Matías Salguero, terna arbitral de Mendoza.