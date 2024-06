Copa América 2024: el detalle con los partidos y horarios de la primera fecha que arranca este jueves La Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni inician el camino para retener el título.

La Copa América 2024 se llevará a cabo desde el 20 de junio al 14 de julio, en Estados Unidos. El partido inaugural tendrá la presencia de la Selección Argentina vs. Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium, mientras que la final se desarrollará en el Hard Rock Stadium, Miami.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi, intentará defender el título de campeón obtenido en el Maracaná en la edición 2021. A continuación, conocé todos los detalles: calendario, grupos, sedes y más.

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A

Argentina

Perú

Chile

Canadá

Argentina Perú Chile Canadá Grupo B

México

Ecuador

Venezuela

Jamaica

México Ecuador Venezuela Jamaica Grupo C

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

Estados Unidos Uruguay Panamá Bolivia Grupo D

Brasil

Colombia

Paraguay

Costa Rica

Sedes y estadios de la Copa América 2024

-Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

-AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

-Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

-Exploria Stadium, Orlando, Florida.

-GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.

-Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

-Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

-Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

-MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

-NRG Stadium, Houston, Texas.

-Q2 Stadium, Austin, Texas.

-SoFi Stadium, Inglewood, California.

-State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Fixture de la Copa América 2024: calendario de partidos

Fecha 1

-Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

-Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

-México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

-Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

-Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

-Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.