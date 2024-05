Copa América: el fixture con los días y horarios en que juega la Selección argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni El certamen que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

La Argentina afronta este año dos competencias futbolísticas en las que parte como favorita y, en consecuencia, buscará quedarse con el primer puesto. La primera involucra a la selección mayor, que intentará defender el título en la Copa América, certamen que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Luego, será el turno del seleccionado Sub 23, que participará de los Juegos Olímpicos de París con la ilusión de colgarse una medalla tras 16 años.

En la Copa América, el equipo albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, debutará ante Canadá en el marco del grupo A el 20 de junio a las 20, para después jugar contra Chile el 25 a las 22, y frente a Perú el 29 a las 21 (todos los horarios corresponden a la Argentina). Los dos ganadores de cada grupo se clasificarán directamente a los cuartos de final. A partir de allí, se disputarán series a partido único en las que el ganador avanzará de ronda y el perdedor quedará eliminado.

Todos los partidos se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, mientras que los encuentros en los que se presente la selección argentina también se transmitirán por TyC Sports y Telefé, que adquirió los derechos que tenía la TV Pública para emitir todos los compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Fixture de la selección argentina en la Copa América 2024

Fecha 1

-Argentina vs. Canadá – Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

-Perú vs. Chile – Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

-Chile vs. Argentina – Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

-Perú vs. Canadá – Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

-Argentina vs. Perú – Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile – Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.

La selección argentina comparte el grupo A de la Copa América con Perú, Chile y Canadá

Campeones de la Copa América

La selección argentina es la máxima ganadora de la Copa América junto a Uruguay, con 15 coronaciones cada una (la última albiceleste en 2021 y la charrúa en 2011). Brasil, por su parte, completa el podio con nueve consagraciones, siendo la del 2019, en la que hizo de local, la última de ellas. Mucho más atrás aparecen Paraguay, Chile y Perú, con dos títulos cada uno: el conjunto guaraní en 1953 y 1979, la Roja en 2015 y 2016, y el combinado incaico en 1939 y 1975. Por último, Colombia (2001) y Bolivia (1963) gritaron campeón en una oportunidad.

-Argentina y Uruguay: 15 títulos cada uno.

-Brasil: Nueve.

-Paraguay, Chile y Perú: Dos cada uno.

-Colombia y Bolivia: Uno cada uno.