Argentina ganó 3-0 la serie ante Finlandia y se clasificó a las finales de la Copa Davis Con el triunfo de Machi González y Molteni en el dobles, los dirigidos por Guillermo Coria se aseguraron un lugar entre los ocho mejores del certamen. Antes, Etcheverry y Cerúndolo lograron sendas victorias

Argentina logró este sábado la clasificación a las finales de la Copa Davis que se realizarán en noviembre en Málaga tras derrotar en Mánchester a Finlandia con un 3-0 en la serie, lo que le permitió a los dirigidos por Guillermo Coria avanzar a la próxima fase del torneo con las ocho mejores selecciones del mundo sin depender de otros resultados.

El punto decisivo para avanzar de ronda lo consiguieron en el dobles la dupla conformada por Máximo González y Andrés Molteni, que dieron vuelta el marcador tras perder el primer set y terminaron venciendo a Harri Heliovaara y Patrick Kaoukovalta 6-7, 6-4 y 6-3.

En primer turno, Tomás Martín Etcheverry le dio el punto inicial al equipo argentino de Copa Davis en la serie que empezaba a definir el Grupo D. El actual 34° del planeta debió transpirar para llevarse la victoria sobre Eero Vasa, que con 27 años se ubica 703 de la ATP.

En un duelo que se extendió por casi dos horas, Tommy celebró con un 7-6 y 6-3 después de arrancar el primer game 0-3 y quedar incluso 2-4 con el saque en manos de su contrincante. El tie break lo vio aprovechar la única bola de set para apropiarse del parcial. En el segundo set, quebró el servicio de Vasa en su primera oportunidad y luego desperdició dos match points hasta que pudo cerrarlo.

Respecto a su partido, Etcheverry reconoció que “no esperaba” el nivel de su rival. “El ranking es muy mentiroso”, sostuvo. “Este chico jugó a un nivel altísimo durante toda la semana, le hizo partido a todos. En un momento me encontré en una situación complicada que no era fácil para mi y por suerte la pude revertir. Traté de seguir estando ahí para ver si él bajaba un poco y me dio algunas chances”, agregó.

El siguiente paso lo dio Francisco Cerúndolo, que padeció a Otto Virtanen en el primer set que terminó cediendo por 7-6. Sin embargo, luego no tuvo problemas ante el jugador de 23 años que está 110° del ranking ATP. Fran, que ya había vencido a este mismo rival en Copa Davis el año pasado, se llevó los siguientes parciales con un 6-1 y 6-0.

El jugador de 26 años, que está 31° del planeta, ganó su quinto partido por Davis ante Virtanen y logró tener una balanza positiva en su experiencia en este certamen.

El combinado nacional había iniciado su camino en este certamen con una caída ante Canadá 2-1. Por entonces, los dos singlistas habían tenido tropiezos contra los canadienses: Cerúndolo perdió contra Denis Shapovalov (7-5 y 6-3) y Sebastián Báez tampoco pudo ante Félix Auger-Aliassime (6-3 y 6-3). Sin embargo, el dobles de Machi González y Andrés Molteni rescató un punto fundamental ante Shapovalov y Vasek Pospisil (2-6, 6-2 y 6-3).

Luego llegó la celebración contra Gran Bretaña de la mano de Etcheverry (superó a Daniel Evans por 6-2 y 7-5) y Cerúndolo (se impuso sobre Jack Draper con un 7-6 y 7-5), más allá que luego el dobles de González-Molteni sucumbió frente a Evans y Neal Skupski por 6-3 y 7-5.

El Grupo D que integra Argentina se cerrará este domingo 15 de septiembre con el enfrentamiento entre Canadá y Gran Bretaña, que pelearán por la clasificación. Hasta el momento, Australia, España (ambos del Grupo D), Estados Unidos y Alemania (del Grupo C) ya sacaron el pasaje a la definición en Málaga.

Los cuartos de final con los ocho mejores seleccionados de este nuevo formato de Copa Davis se disputarán a partir del 19 de noviembre en Málaga y allí se vivirá la definición el 24 de noviembre.