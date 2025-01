Copa Libertadores 2025: Resultados del sorteo de repesca y qué esperar

La Copa Libertadores 2025, el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica, ha generado gran expectación entre aficionados, equipos, emisoras y plataformas como Parimatch casa de apuestas en Perú, que ofrecerá pronósticos sobre el torneo. El reciente sorteo Copa Libertadores 2025 de las fases preliminares, realizado el 19 de diciembre, ha definido los emparejamientos que determinarán qué equipos avanzarán a la fase de grupos.

• Fase 1:

• El Nacional (Ecuador) vs. Representante de Bolivia

• Nacional (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

• Monagas (Venezuela) vs. Defensor Sporting (Uruguay)

Alianza Lima, representante peruano, enfrentará a Nacional de Paraguay en un duelo que promete intensidad y emoción.

• Fase 2:

• Deportes Iquique (Chile) vs. Independiente Santa Fe (Colombia)

• Representante de Bolivia vs. Bahía (Brasil)

• Ganador E3 (Monagas vs. Defensor Sporting) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

• Ganador E1 (El Nacional vs. Representante de Bolivia) vs. Barcelona SC (Ecuador)

• Universidad Central (Venezuela) vs. Corinthians (Brasil)

• Representante de Colombia vs. Melgar (Perú)

• Boston River (Uruguay) vs. Ñublense (Chile)

• Ganador E2 (Nacional vs. Alianza Lima) vs. Boca Juniors (Argentina)

Boca Juniors, uno de los clubes más emblemáticos de Argentina, ingresará en la Fase 2 y se medirá contra el vencedor del enfrentamiento entre Nacional de Paraguay y Alianza Lima.

Pero, ¿Cuáles son los equipos más destacados clasificados Copa Libertadores 2025 y cuáles son sus posibilidades reales?

• Boca Juniors (Argentina): Con una rica historia en la competición, el “Xeneize” es siempre un contendiente serio. Su potencial enfrentamiento contra Alianza Lima o Nacional de Paraguay será crucial para medir su forma actual.

• Alianza Lima (Perú): El club peruano busca trascender en el ámbito continental. Superar a Nacional de Paraguay en la Fase 1 sería un impulso significativo para sus aspiraciones.

• Melgar (Perú): Tras una destacada actuación en torneos recientes, Melgar enfrentará a un representante colombiano en la Fase 2, un desafío que pondrá a prueba su crecimiento y consolidación.

• Corinthians (Brasil): El “Timão” se medirá contra Universidad Central de Venezuela, y aunque parte como favorito, no deberá subestimar a su rival.

¿Cuáles son los partidos clave a seguir en la Copa?

• Nacional (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú): Un duelo que definirá al rival de Boca Juniors Copa Libertadores 2025 y que promete ser altamente competitivo.

• Universidad Central (Venezuela) vs. Corinthians (Brasil): Un enfrentamiento donde el equipo venezolano buscará dar la sorpresa ante un gigante brasileño.

La Copa Libertadores 2025 se perfila como una competición llena de emociones y desafíos para los clubes sudamericanos. Los emparejamientos definidos en el sorteo auguran partidos intensos y de alto nivel competitivo. Además, el rompimiento de vínculos en importantes transferencias y acuerdos internacionales, resalta la complejidad y el dinamismo que rodea a los equipos. A medida que avance el torneo, los aficionados estarán atentos al desempeño de sus equipos favoritos.

Con la fase de grupos programada para comenzar el 2 de abril de 2025, los equipos de la Copa Libertadores 2025 clasificados tienen tiempo para prepararse y ajustar sus estrategias. ¿Quién alcanzará la gloria?