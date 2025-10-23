Copa Libertadores: Racing cayó 1 a 0 contra Flamengo en el partido de ida de semifinales El gol para el local fue de Jorge Carrascal.

Flamengo ganó a Racing 1 a 0 en las semifinales de la Copa Libertadores, con un gol de Jorge Carrascal a los 42 minutos del segundo tiempo.

Las estadísticas del partido reflejan una clara dominación de Flamengo, con 67% de posesión y 19 tiros al arco, en comparación con los 4 de Racing. No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro.

El próximo partido, correspondiente a la vuelta de las semifinales, se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre a las 21:30 horas en el estadio Presidente Perón. Flamengo jugará como visitante en este encuentro decisivo.

Racing llega a este partido tras una serie de victorias, incluyendo un triunfo reciente contra Vélez. Por su parte, Flamengo busca recuperarse después de una derrota ante Estudiantes. Este partido de ida fue crucial para ambos equipos en su camino hacia la final de la Copa Libertadores.

Las estadísticas del encuentro entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores: