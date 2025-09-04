Copa País: después de empatar ante la Liga de Alvear, Albardón se prepara para hacer historia El seleccionado sanjuanino igualó sin goles en el sur mendocino, el miércoles 10 disputará la revancha en el Polideportivo Municipal.

El miércoles 10 no será un día más para la vida de dos departamentos. Albardón y Angaco se preparan para vivir uno de los días más trascendentes de su historia deportiva porque ese miércoles todos tendrán una cita de honor en el Polideportivo Municipal. Todos, en Campo Afuera esperando la consagración de su selección en la Copa País. Es que el combinado albardonero después del empate sin goles en General Alvear, quedó más que bien parado para la revancha. Una revancha que será el partido más importante de su historia.

Y pensando en eso, apenas el plantel regresó a Albardón, todo el departamento empezó una movilización total para que el miércoles próximo nadie falte en Campo Afuera. La dirigencia de la Liga ya está diagramando de manera especial la fecha de este fin de semana, priorizando el cuidado de los futbolistas seleccionados, pero además está gestionando una invitación para todos los clubes afiliados para que asistan al Polideportivo con sus Inferiores y Escuelitas, dándole el marco que una final asi necesita.

Pero lo más curioso es que nació una apertura hacia otras disciplinas que ya adelantaron que estarán apoyando, con la coordinación de la Dirección de Deportes que dirige Miguel García. Asi se espera que las escuelas de hockey césped, voleibol y otras más serán parte de la fiesta que se espera.

El municipio a pleno apoyará pero además, varias empresas privadas e instituciones ya anticiparon que el miércoles 10 todos estarán con la selección albardonera.

La cita será en el Polideportivo, en el corazón de Campo Afuera a partir de las 16,30.