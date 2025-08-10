Copa País: Albardón Angaco superó a Caucete y comienza a soñar por el título nacional El equipo avanzará a la Fase Regional contra el ganador de la selección de General Alvear de Mendoza y la selección de Villa Mercedes, San Luis.

La Liga Albardón Angaco se impuso a la la Liga Caucetera y consiguió convertirse en el representante provincial en la siguiente instancia de la Copa País, que organiza el Consejo Federal de AFA.

Fue un triunfo 1-0 el que definió el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio del Bicentenario de Pocito.

Los albardoneros metieron ruido en las semifinales, fue de menor a mayor en el torneo y llega en un momento ideal.

Ahora, avanzarán a la Fase Regional contra el ganador de la selección de General Alvear de Mendoza y la selección de Villa Mercedes, San Luis.