Crece el malestar en Puyuta, a días de jugar los Play Off, el plantel de Desamparados decidió parar El domingo Sportivo debe medirse ante Trinidad por el pasaje a las semifinales pero molestos por la deuda de sueldos, los futbolistas tomaron una medida de fuerza. Qué dijo el presidente.

A días de haber clasificado a los Play Off del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División, el plantel de Sportivo Desamparados decidió tomar una medida de fuerza: dejar de entrenar. La decisión se dio en conjunto por parte de todo el plantel y con el aval del cuerpo técnico. A su vez, los futbolistas decidieron realizar una rifa con premios que ellos mismos aportaron y esos fondos destinarlos a los jugadores que más lo necesitan. DIARIO DE CUYO habló con el presidente de Desamparados Augusto Pérez, qué dijo.

Lo cierto es que la deuda crece y con eso el malestar. El mes de abril se canceló hace unos días y al día de la fecha se adeuda el mes de mayo y junio que se vencerá el 15 de este mes que comenzó. “Hay chicos que no tienen para comer, se les juntaron deudas de alquiler, de la tarjeta, muchos no tienen nafta para venir a entrenar, estamos colapsados porque el mes de abril lo pagaron con pagos mínimos de 50 mil pesos que al final no rinden para nada”, expresó uno de los referentes del plantel.

La dirigencia les había manifestado que si definían de local la recaudación iba a ser destinada al pago de sueldos pero finalmente Desamparados -que llegaba clasificado al encuentro ante Marquesado-, ganó pero no le alcanzó ya que al haber triple empate (entre Sportivo, Atenas y Trinidad), por sistema olímpico salió beneficiado el León, de esta manera el Víbora definirá en el Barrio Atlético. Con eso, al menos a los futbolistas se les apagó la esperanza que pudieran cobrar este fin de semana y de ahí se decidió la medida en la tarde del lunes.

La decisión del plantel de dejar de ir a entrenar ya venía barajándose hace varias semanas pero nunca se concretaba porque no todos estaban de acuerdo. En la tarde del lunes cuando se reunieron la decisión fue unánime, incluso hasta el cuerpo técnico que encabeza Christian Daguerre los avaló. “Nos duele en el alma porque venimos aguantando mucho, siempre decíamos que bancábamos la situación porque muchos somos hinchas pero ya esto nos supera a todos, no alcanza con el amor por la camiseta ni el sentido de pertenencia”, comentó otro de los jugadores.

Si bien muchos de los jugadores trabajan y no viven del sueldo que el club les da, hay muchos que sí dependen 100% del sueldo por jugar. Por eso, entre otras de las medidas que tomó el plantel fue realizar una rifa a $5.000 para reunir fondos donde ellos mismos aportaron los premios y donde todo lo recaudado será destinado para los futbolistas que más lo necesitan. “Nos estamos dando una mano entre todos, hemos juntado mercadería, carne para chicos que no están bien”, expresaron.

Augusto Pérez: “Pedí que me banquen pero tomaron la decisión menos querida”

Por su parte, DIARIO DE CUYO dialogó con el presidente de Desamparados Augusto Pérez quien se manifestó molesto por la decisión del plantel y dijo que se encuentra en Capital Federal buscando el dinero para poder abonarle a sus jugadores. “Les pedí que me bancaran, el atraso real es de 15 días. El 15 pasado debería haber tenido 16 millones para pagarles, les dije que me bancaran hasta fin de mes para pagarle al menos medio sueldo y en eso estoy ahora. Les pedí que me entendieran, la situación está difícil pero ellos tomaron la decisión menos querida”, expresó Pérez.

El presupuesto de Sportivo Desamparados según el presidente, entre sueldos del plantel, sueldo y aportes de los empleados en blanco que tiene el club y gastos fijos como impuestos y demás, alcanza los 24 millones de pesos mensuales. Además aclaró que Desamparados no recibe ningún aporte del Gobierno. “Es muy duro afrontar esta situación. La recaudación más alta que hemos tenido en el torneo local fue de $1.500.000. El sábado pasado la recaudación fue mucho menor, entre adicionales y gastos fijos que demanda un partido, terminaron quedando 200 mil pesos”, comentó el presidente.

Pérez dijo que ya no sabe dónde encontrar una salida, los ingresos societarios y de sponsors son mínimos. “Desamparados es el único club que le paga a 17 jugadores y no son sueldos de dos mangos. Con cuotas de socios no llegamos a reunir ni $2 millones. Me caminé toda la Libertador buscando publicidades pero nadie te pone un peso, la situación está muy dura”, expresó.

Contra Trinidad, ¿qué plantel presentará Desamparados?

El domingo a las 16 horas Desamparados se medirá ante Trinidad en el Barrio Atlético por el encuentro válido por los Play Off. Pero, con la medida de fuerza tomada por el plantel, qué equipo presentará Sportivo. “Si no tenemos alguna solución o respuesta por parte de la dirigencia, nos vamos a presentar el sábado y definiremos con el DT cómo seguir. Si vamos a presentarnos a jugar el domingo pero lógicamente nos duele a todos llegar a un partido tan importante en esta condición”, manifestó otro de los referentes.