Portugal buscará el tercer título de su historia a nivel de las selecciones mayores este domingo con un electrizante duelo de estilos ante España, pero detrás de esa escena aparece una figura verdaderamente trascendental en todo este camino: Cristiano Ronaldo. A los 40 años, el capitán luso fue protagonista de las antiguas dos coronaciones e intentará sumar otro trofeo con la Nations League 2025.

En la conferencia de prensa vinculada a ese compromiso, Cristiano tocó todos los temas, incluyendo la presencia de la joven promesa Lamine Yamal del otro lado. Sin embargo, las risas llegaron sobre el final cuando hizo referencia a su relación con los argentinos.

Cuando le plantearon si podría jugar con Lionel Messi en el Mundial de Clubes, CR7 abrió con un chiste vinculado a la manera de hablar de los argentinos: “Bueno, boludo….”. Cuando se desataron las carcajadas, el portugués mostró su enorme sonrisa para aclarar: “Es broma…”.

“Tu sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es Argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. Estoy con mi mujer hace 9 años, la amo sabes, y tengo un cariño muy especial. Ya he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina, tu lo sabes… Nunca se sabe. El tiempo está ahí, ya tengo 40 años, pero yo digo: nunca puedo decir de esta agua no beberé. No sé si se dice así en español. Pero veo muy difícil. Me gusta mucho Argentina. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos”, planteó al mismo tiempo que reconoció que no tiene un equipo preferido en el país. En cuanto al Mundial de Clubes, River Plate y Boca Juniors serán los únicos representantes argentinos en ese torneo que reunirá a los mejores equipos del mundo.

Georgina Rodríguez, pareja de CR7 desde hace casi una década, creció en España pero nació en Argentina y su padre vivió hasta sus últimos días en Sudamérica, lo que motivó distintos viajes de ella al país.

“Y tengo cariño también por Messi. La verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario hace 15 años. Me recuerdo que antes él, ahora no sé si habla un poquito inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Y yo le traducía. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”, agregó en referencia a su vinculación con el país sudamericano.

“Veo muy difícil”, retomó el tema de jugar el Mundial de Clubes con la Pulga. Aunque dejó una pequeña luz de esperanza: “Pero nunca se sabe”.

El interés de Cristiano Ronaldo por el desarrollo de jóvenes talentos como Lamine Yamal quedó en evidencia cuando mencionó que su propio hijo admira al futbolista español y pidió a la prensa que permita al joven crecer sin presiones. En la antesala de la final de la Nations League entre Portugal y España que se desarrollará en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), fue consultado varias veces por la figura de Yamal.

En relación con la atención mediática que suele enfrentar en las finales, Cristiano Ronaldo rechazó la tendencia a personalizar los duelos, especialmente en comparación con jóvenes figuras como Lamine Yamal. “Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Jugamos un equipo contra otro. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar”.

El delantero también dedicó palabras al delantero del Barcelona de 17 años, a quien describió como un joven con gran talento y en un entorno favorable para su desarrollo. “El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. dejenlo crecer con tranquilidad y quitarle presión. Ustedes pueden ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta”, solicitó Cristiano Ronaldo.

Al referirse a la presión que enfrentan los jóvenes futbolistas, el portugués compartió que su hijo siente admiración por Lamine Yamal y expresó su aprecio por el fútbol español. “A mi hijo le gusta Lamine. Tengo un cariño muy especial por España. Los mayores talentos siempre han sido españoles. Williams es un gran jugador, Pedri es buenísimo… El entrenador ha hecho un trabajo muy top, se le ve que pone disciplina. Espero que mañana sea un partido bonito y que Portugal pueda ganar”, manifestó.

Si bien el Al Nassr todavía sueña con retenerlo, Ronaldo todavía no definió dónde continuará jugando pero por el momento prefiere evitar enfocarse en eso: “No voy a pensar demasiado en el futuro. No tengo muchos más años para poder jugar. Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No sé decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más. Y pienso: estoy hasta la… En este momento estoy disfrutando. Que corra el aire”.

En cuanto a su posible participación en el Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo descartó su presencia en el torneo. “Es irrelevante en este momento. Prefiero hablar de otras cosas. He tenido bastantes contactos, pero hay que pensar a corto, medio y largo plazo. No iré al Mundial de Clubes, eso es un hecho”, aseguró el futbolista.