Cuatro equipos sanjuaninos avanzaron en el Argentino Femenino Concepción chocará con Unión, UVT con IMPSA y Social San Juan ante Murialdo.

El campeonato Argentino Femenino Senior de hockey sobre patines, que culminará el próximo 11 de mayo, tuvo este miércoles el cierre de la tercera y última jornada de la primera fase, conociéndose todos los clasificados a cuartos de final

En el Club Ciudad de Buenos Aires, los resultados de ayer fueron los siguientes:

BANCARIA 0:

UNIÓN 6: Valentina Contreras (2), Itati Clevers, Eliana Vera, Gimena Garcia, Martina Cortes

MURIALDO 7: Priscila Molina (3), Iara Fiorentini (2), Luana Carena, Paula Gómez

ROWING 1: María Eva Doce

UVT 2: Lucia Maldonado, Jimena Ortiz

A. TALLERES 3: Julieta Fernández (2), Ayelén Silvestri

VELEZ 1: Ana Silvera

SOCIAL 5: Milagros Carrera (2), Carolina Flores (2), Florencia Escuela

HURACÁN 6: Camila Androszczuk (2), Sofia Goldsworthy, Laila Keylun, Lara Duarte,

Valentina Corro Molas

SAN MARTIN 7: Giuliana Sanchez (3), Pilar Abaid (2), Morena Ramos, Karen Nuñez

E. PORTEÑO 4:Paula Biscak, Agustina Campagnola, Chloe Olivero (2),

ABERASTAIN 9:Valentina Verón (3), Evelin Palacios, Marta Vieira (3), Maribel Galdeano, Andrea Verón

CIUDAD 0:

IMPSA 3: Bianca Rivero, Agustina Diaz, Agustina Brouyot

GEBA 1: Ludmila Pacheco

CONCEPCION 4: Rita Guevara (2), Milagros Castro, Ludmila Galletti

De esta manera, cuatro equipos sanjuaninos (Unión, Concepcióin, UVT y Social San Juan) avanzaron a la siguiente fase y el cronograma de partidos para este jueves será el siguiente:

13:30 ANDES TALLERES vs SAN MARTIN

15:30 CONCEPCIÓN vs UNIÓN

17:30 IMPSA vs UVT

20:00 SOCIAL vs MURIALDO