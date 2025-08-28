Cuatro patinadoras sanjuaninas recaudan fondos “a la gorra” para viajar a un torneo en San Luis El evento deportivo se desarrollará del 24 de septiembre hasta el 4 de octubre.

Bingos, rifas, venta de comida y un sinfín de metodologías para poder reunir dinero, es lo que ha realizado un grupo de padres en lo que va del año para que sus pequeñas patinadoras puedan participar de los eventos deportivos que tiene el patín artístico. Es así como las ideas se van agotando y los bolsillos soportan los gastos que demandan preparar a una patinadora para estos torneos.

En esta oportunidad, los tutores de cuatro patinadoras sanjuaninas del Concepción Patín Club (CPC) recurrieron a la solidaridad de la gente y dispusieron un alias para que las personas puedan colaborar. “A veces no llegan con el dinero para comprar un número de rifa, por ejemplo y por eso decidimos que sea a voluntad”, destacó Carla, la mamá de unas de las nenas.

Las chicas participaron del Regional en julio y por haber quedado entre las mejores 8, accedieron al Nacional que se llevará a cabo en San Luis, del 27 de septiembre al 4 de octubre. Los costos de traslado, estadía y comida; además de la inscripción, son altos y más cuando los campeonatos tienen tan poco tiempo de diferencia, por eso confían en la empatía de los que puedan dar algo “a la gorra”.

El alias para poder colaborar es: COPA.SANLUIS (a nombre de Carla Gutiérrez).

El detalle de las patinadoras y que especialidad competirán: